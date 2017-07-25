Deutsche Bank переведет €300 млрд с баланса своего британского филиала

Франкфурт-на-Майне, Германия, , 08:03 — REGNUM Крупнейший немецкий банк Deutsche Bank (DB) планирует перевести €300 млрд с баланса своего британского филиала во Франкфурт-на-Майне, сообщает 24 июля Das Handelsblatt.

Это может произойти в связи с оттоком клиентов и активов из британских подразделений в связи с выходом Великобритании из Евросоюза в 2019 году.

Перевод активов, как и информирование банковских клиентов, планируется на сентябрь 2018 года, а завершение операции — на март 2019 года.

Отмечается, что сумма в €300 млрд составляет почти 1/5 баланса Deutsche Bank.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта 2017 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала официальный старт процедуре выхода страны из Евросоюза: она подписала официальное уведомление о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора.

Страна должна будет выйти из ЕС 29 марта 2019 года.