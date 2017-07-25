В Приморье завершено 187 производств о банкротстве физических лиц

Владивосток, , 04:15 — REGNUM В Приморском крае с января по июнь 2017 года поступило 274 заявления о признании физических лиц банкротами, 20 из них исходят от индивидуальных предпринимателей. Самая крупная сумма озвученного долга, начиная с 2016 года, превысила 1 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила специалист по связям с общественностью Арбитражного суда Приморского края Ася Бережная.

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Всего за 2016 год в Приморье было подано 481 заявление о признании физических лиц банкротами, из них от индивидуальных предпринимателей было 32 заявления. К производству приняли 428 заявлений, процедуру реструктуризации долгов ввели по 125 делам, реализации имущества — по 271 делу.

Начиная с 1 января и по 30 июня 2017 года, поступило 274 заявления, 20 из которых — от предпринимателей.

Согласно последним данным Арбитражного суда Приморского края, по 187 делам производство о банкротстве завершено, в том числе в связи с завершением процедуры реализации имущества — по 152 делам в отношении граждан и по трём делам в отношении предпринимателей. В связи с завершением конкурсного производства — по трём делам в отношении индивидуальных предпринимателей.

«По 1 заявлению сумма долгов составила свыше 1 млрд рублей, по двум заявлениям — от 100 млн до 1 млрд рублей. По 14 заявлениям — от 10 млн до 100 млн рублей включительно, по 53 заявлениям — от 3 млн до 10 млн рублей включительно, по 185 заявлениям — от 500 тыс. рублей до 3 млн рублей включительно, по трём заявлениям сумма долгов составила менее 500 тыс. рублей», — добавила Ася Бережная.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 октября 2015 года по 1 марта 2017 в Арбитражный суд Якутии поступило 263 заявления о признании жителей республики банкротами, в том числе 16 из них — от индивидуальных предпринимателей. Только 10 человек за этот период уже полностью прошли через финансовое оздоровление.