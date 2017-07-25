Госдума может снизить предельную сумму долга по микрозаймам

Москва, , 22:58 — REGNUM Законопроект о снижении процентной ставки по микрозайму Госдума рассмотрит в ходе осенней сессии, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») в ходе пресс-конференции сообщил, что внесение инициативы в нижнюю палату парламента ожидается до конца недели.

«Мы хотим ограничить 1,5-кратным размером (проценты по микрозаймам). То есть если (гражданин) занял 1 тыс. рублей, то набежавший долг вместе с пенями и штрафами не может превысить 1,5 тыс. рублей. Сумма основного долга — 1 тыс. рублей, плюс 1,5 тыс. рублей могут набежать, если какие-то проблемы с возвратом кредита», — рассказал Аксаков.

По его слова, сейчас предельная сумма, на которую может увеличиться долг по сравнению с суммой основного долга, составляет 300%.