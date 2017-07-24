Новак: Российские компании не пострадают из-за скандала с турбинами Siemens

Санкт-Петербург, , 21:58 — REGNUM Министр топлива и энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что скандал с газовыми турбинами Siemens никак не отразится на российских компаниях, учитывая конкуренцию на рынке. Об этом Новак заявил журналистам сегодня, 24 июля.

«У нас рынок абсолютно конкурентный в стране. Всё, что поставляет Siemens, могут поставлять и другие компании, в том числе и в сфере электроэнергетики. И во многом в рамках импортозамещения мы сами научились производить соответствующее оборудование. Я не думаю, что это эффективно им уходить с рынка. Для нас же это не несет рисков», — сказал Новак.

Как ранее сообщало, скандал разгорелся после того, как западные СМИ сообщили, что две газотурбинные установки фирмы Siemens были переправлены в Крым для установки их на Севастопольской и Симферопольской тепловых электростанциях.

СМИ указали, что это является нарушением режима западных санкций, введённых против России.

Siemens заявила, что российская сторона якобы не имела права отправлять турбины в Крым, так как германский концерн это особо обговаривал при заключении контракта.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что турбины, о которых идёт речь, произведены в России и российской компанией. Других комментариев российские власти не предоставили.

В правительстве Германии обсуждаются ответные меры после поставки турбин Siemens в Крым. Немецкий концерн также подал иск в арбитражный суд Москвы, связанный с якобы поставкой газовых турбин Siemens в Крым. Рассмотрение дела отложено до 21 августа.