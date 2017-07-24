МВФ: США и Великобритания – главные тормоза мировой экономики

Мадрид, , 20:27 — REGNUM «Мировая экономика демонстрирует твердую тенденцию восстановления: Испания, Бразилия, Мексика показывают результаты выше прогнозируемых, а вот остальные страны Латинской Америки, США и Великобритания тормозят», — цитирует главу МВФ Кристин Лагард испанская El País.

Лагард считает, что ничего удивительного в результатах США и Соединенного Королевства нет: первые «так и не представили план оживления своей экономики, хотя с момента инаугурации нового президента уже прошло полгода, а Великобритания стала себя хуже чувствовать из-за расставания с Евросоюзом».

Издание приводит перспективы роста некоторых стран, составленные специалистами из МВФ: лучший результат в ЕС запланирован для Испании, чей прирост ВВП за 2017 год ожидается на уровне 3,1%. Германский ВВП увеличится на 1,8%, французский — на 1,5%. Кристин Лагард обещает, что «развивающиеся страны прибавят в нынешнем году 4,6%, а в следующем — 4,8%, Россия преодолеет рецессию, а ВВП Китая поднимется на 6,7%».

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