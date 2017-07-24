Участники соглашения ОПЕК+ готовы и дальше сокращать уровень добычи нефти

Санкт-Петербург, , 19:50 — REGNUM В Санкт-Петербурге прошла встреча мониторингового комитета ОПЕК+ (члены нефтедобывающего картеля, Россия и ещё 10 нефтедобывающих стран, не входящих в ОПЕК), по итогам которой было объявлено, что участники соглашения о сокращении объемов добычи нефти готовы продлить действие декларации о сотрудничестве после первого квартала 2018 года при необходимости. Об этом сегодня, 24 июля, заявил министр топлива и энергетики Российской Федерации Александр Новак на пресс-конференции по итогам заседания комитета.

«Комитет рекомендовал как опцию возможное продление действия декларации о сотрудничестве, в том числе и после первого квартала 2018 года, при необходимости, если такое действие потребуется для балансировки рынка», — сказал Новак.

Глава Минэнерго России также напомнил, что договорённости о сокращении производства на 1,8 млн баррелей в сутки были достигнуты в конце 2016 года и продлены в мае этого года до конца первого квартала 2017 года.

В свою очередь, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что его страна поддерживает продление соглашения по сокращению добычи нефти.

«Мы поддерживаем действие соглашение не только до марта, но и после марта, если будет консенсус в необходимости продления соглашения», — сказал глава саудовского Минэнерго.

В целом, участники соглашения ОПЕК+ оценивают меры, принятые ранее в рамках сделки по сокращению объемов нефтедобычи, «весьма успешными».

По данным мониторингового комитета, уровень исполнения заключенной ранее сделки достиг по итогам периода 98%.

Также участники ОПЕК+ ждут, что в третьем квартале 2017 года ситуация на нефтяном рынке улучшится.

Новак напомнил, что в результате действия соглашения ОПЕК+ цены на нефть в первом полугодии 2017 года выросли примерно на треть по сравнению с первым полугодием 2016 года.

«Мы считаем, что мы достигаем тех целей, которые поставили перед собой. Начиная с марта месяца мы видим снижение остатков, и происходит уменьшение остатков в странах ОЭСР, в Соединенных Штатах Америки. 350 млн баррелей ушло с рынка, запасы снизились на 90 млн баррелей. Мы видим продвижение вперед. В третьем квартале спрос выше, чем во втором и первом», — констатировал Новак.

Однако, темпы сокращения мирового уровня добычи нефти могли бы быть выше, если бы не действия ряда стран, в частности, Ливии и Нигерии.

Дело в том, что по оценкам Международного энергетического агентства (МЭА) в июне суммарные объемы увеличения добычи Ливией и Нигерией составили 450 тыс. баррелей нефти в сутки относительно октября 2016 года. Тогда добыча в Ливии составляла 510 тыс. баррелей в сутки, а в Нигерии — 1,45 млн баррелей в сутки.