«Перенос загрузки топлива в реактор ПАТЭС – это понятное решение»

Санкт-Петербург, , 18:59 — REGNUM Загрузка ядерного топлива в реакторы первой в мире плавучей АЭС «Академик Ломоносов» состоятся в Мурманске на базе «Росатомфлота» (предприятие госкорпорации «Росатом»). Об этом заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев. По его словам, пуск реакторов состоится на базе «Росатомфлота» после того, как ПАТЭС будет достроена на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге и транспортирована в Мурманск без топлива на борту. Дело в том, что плавучая АЭС — это уникальный проект, и в настоящее время возникла неопределенность с применением разработанных в свое время положений морского права к проекту плавучего атомного энергоблока.

«Морское право не успело за нашими разработками, в нем отсутствует понятие «несамоходного плавучего ядерного объекта». Поэтому многие вопросы, которые задают нам наши соседи и партнеры по Балтийскому региону, юридически не могут быть решены», — пояснил глава Росатома.

«Поэтому, чтобы избежать двойной трактовки, «серых зон» в регулировании передвижения плавучего энергоблока от Санкт-Петербурга до Певека, мы решили провести загрузку топлива как можно ближе к объекту потребления. Загрузка произойдет в Мурманске, после окончания строительства (энергоблока). Одновременно в Мурманске пройдут комплексные швартовные испытания, которые полностью ответят на вопросы о стопроцентной безопасности плавучего блока», — рассказал Лихачев, добавив, что база «Росатомфлота» в Мурманске обладает всей необходимой инфраструктурой, специалистами и компетенциями для загрузки ядерного топлива. И это решение оправданно также с экономической и технологической точек зрения и основывается на многолетнем опыте безопасной эксплуатации атомного ледокольного флота.

Транспортировка ПАТЭС по Балтике будет осуществляться без ядерного топлива на борту. «Тем самым мы полностью снимаем существующую юридическую коллизию, и действуем из принципа добрососедства с нашими партнерами», — отметил гендиректор госкорпорации.

«Перенос загрузки топлива в реактор плавучей атомной станции с Балтийского завода на площадку Росатомфлота в Мурманске — это понятное решение Росатома, — считает начальник отдела анализа финансовых рынков управления по инвестиционным продуктам, «КИТ Финанс Брокер» Василий Копосов. — Неурегулированность вопроса в области международного морского права способна если не заморозить, то существенно затянуть вопрос согласования прохода плавучего энергоблока вдоль побережий скандинавских стран. Сомнений в том, что рано или поздно согласование было бы получено, у меня нет. Те же атомные ледоколы свободно проходили Датские проливы для обеспечения зимней навигации в Финском заливе. Т. е. в случае ПАТЭС вопрос действительно лежит в области отсутствия самого понятия «несамоходное судно с ядерной силовой установкой». Но в данном случае ситуация беспокоит именно своей неопределенностью, и Росатом таким образом сыграл на опережение, иначе, с учетом непростой политической обстановки, плавучий энергоблок мог бы оказаться фактически запертым в Балтийском море».

«Россия — пионер в реализации проекта плавучей атомной станции, поэтому неудивительно, что к ней приковано всеобщее внимание и какие-то вопросы, в том числе правового характера, еще только предстоит проработать, — отметил он. — На решение этих вопросов потребуется время, и в сложившейся ситуации загрузка топлива в Мурманске — то есть на территории России, уже после прохождения зарубежной части морского пути — позволит избежать рисков задержки в осуществлении запуска первой в мире плавучей атомной станции».