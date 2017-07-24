Forbes: Самый богатый ректор российского вуза обеднел на $50 млн

Москва, , 18:09 — REGNUM По оценкам журнала Forbes, капитал ректора Санкт-Петербургского горного университета и совладельца компании «Фосагро» Владимира Литвиненко с февраля 2017 года сократилось на $50 млн. Об этом журнал пишет сегодня, 24 июля.

Напомним, в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России — 2017», который был выпущен в апреле 2017 года, Литвиненко занимал 122-е место. Тогда его состояние оценивалось в $850 млн.

Известно, что Литвиненко принадлежит 19,35% акций «Фосагро». На данный момент стоимость этого пакета на Московской бирже оценивается в $1,013 млрд. Однако, методика журнала Forbes учитывает не только стоимость активов, но также движение наличных и долговые обязательства.

По этим расчётам капитал ректора Санкт-Петербургского горного университета на сегодняшний день оценивается в $800 млн.

Forbes объясняет снижение капитала Литвиненко курсовыми разницами. Дело в том, что в феврале 2017 года, когда составлялся рейтинг Forbes «200 богатейших бизнесменов России — 2017», акции «Фосагро» стоили дороже, а доллар США — дешевле.

Стоит отметить, что Литвиненко уже не первый год возглавляет рейтинг самых обеспеченных руководителей российских вузов.

Доход Литвиненко за 2016 год в 30 раз превышает его заработную плату, даже с учётом премий. так, в 2016 году доход Литвиненко составил 195,7 млн рублей, а зарплата с учётом премий — 6,5 млн рублей. Такие данные следуют из декларации Литвиненко на сайте вуза.