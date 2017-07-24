Рубль подешевел: «Это только начало»

Вашингтон, , 15:32 — REGNUM Новый пакет санкций, который мы так давно ждали, явно будет несколько шире и жёстче предыдущего и реально может усугубить ситуацию в российском банковском секторе и не только.

По факту того, что на прошлой неделе, а точнее в среду, Сенат США на заседании подавляющим большинством голосов одобрил законопроект, расширяющий санкции в отношении России, против поправок проголосовали лишь двое в верхней палате конгресса США, за — 97 сенаторов.

Как мы понимаем, новый пакет законодательных инициатив со стороны США, который ушел в Палату Представителей США, а оттуда поступит на подпись президенту США Дональду Трампу, задуман как ответ на «нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины», «наглые кибератаки и вмешательство в ход выборов (в США)», а также «продолжающуюся агрессию в Сирии».

Первая реакция на новые санкции со стороны США началась только на этой неделе — рубль уверенно подешевел до уровня, очень близкого к 60,0 рублям за один американский доллар США.

На наш взгляд — это только начало. Всё будет зависеть от скорости прохождения этого законопроекта по коридорам администрации президента США, а принимая во внимание, что ему подарили символический разводной ключ и поздравили с первым полугодием его правления «великой Америкой», хочется надеяться, что закручивать гайки он будет не очень охотно, но будет. Принимая во внимание тот фон, на котором он ведет свою деятельность с самого начала своего срока пребывания в Белом Доме и Овальном Кабинете президента США, есть реальные опасения на возможное серьёзное обострение в политической сфере, которое скорее всего не будет доведено до крайнего состояния, но сами по себе новые санкции при их реализации нанесут существенный вред нашей экономике и могут послужить неким спусковым крючком для ряда западных инвесторов, инвестировавших свои средства в российские активы.

Разумно предположить, что при некотором временном лаге, скорее всего до конца текущего года, мы, в первую очередь банковский сектор и ряд отраслей нашей экономики, столкнёмся с новым витком трудностей и поиском путей нивелирования санкционного воздействия на реальный сектор экономики.

Как минимум мы увидим некоторый отток средств спекулятивных инвесторов и давления на курс рубля. В этой связи разумно предположить, что первой целью девальвационного движения курса рубля может стать череда уровней, которые рубль очень быстро может разменять — это уровни от 62,26 до 66,5 рублей за один американский доллар США, при этом мы не должны забывать 63,36 и 64,46 рублей за один доллар США.

Чем быстрее западные инвесторы будут выводить из ОФЗ РФ свои спекулятивные инвестиции, тем быстрее мы почувствуем костлявую руку «дикого запада» схватившего нас за горло новым пакетом санкций. Но и тут ещё не всё. Если к этому прибавить нестабильность на мировых рынках и возможную коррекционную турбулентность на финансовых рынках, то это будет не одна рука, а две, и последствия могут быть самыми трудно предсказуемыми, включая Божье провидение, спасающее Россию от пут американских капиталистов. Тут главное самим вёслами грести. На Бога надейся, да сам не оплошай. Ведь как это не странно, но разумная девальвация рубля от текущих уровней на руку нашим экспортёрам, а от самочувствия экспортёров зависит итог годового ВВП страны.

Эксперт компании «Международный Финансовый Центр» Роман Блинов