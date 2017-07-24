Нефть ждет питерский вердикт

Санкт-Петербург, , 15:19 — REGNUM Сегодня, 24 июля, в нашей северной Пальмире, городе на Неве, Санкт-Петербурге, стартовал саммит стран членов ОПЕК+.

Суть саммита — дискуссия между странами — не членами картеля и постоянными членами ОПЕК на тему квот и соблюдения взятых организацией обязательств по мерам влияния на цены фьючерсов на поставку нефти на товарно-сырьевом рынке. Формально между странами нарастает конфликт, связанный с уровнем реальных поставок от лица независимых производителей, а в первую очередь Ливии и Нигерии.

Основным переживанием участников рынка на данный момент является результат саммита в Санкт-Петербурге, так как есть устойчивое ощущение, что он окажется провальным для ОПЕК+ и товарно-сырьевого рынка сточки зрения динамики цен на «черное золото».

После очень уверенного движения в ценовой диапазон 49 — 50 USD/brl. на прошлой неделе, текущую неделю мы начинаем от отметок в 47,75 — 48,0 USD/brl. по причине очень слабой уверенности в положительных результатах саммита.

В принципе на данный момент для игроков на товарно-сырьевом рынке сложилась очень интересная ситуация с точки зрения технического анализа, подкреплённая данными от прошлой недели о спросе и уровне потребления нефти в мире.

Итак, если мы исключим из реальности фактор саммита, то от текущих уровней в 47,75 USD/brl. есть очень неплохие шансы приподнять цены на «черное золото» до уровней выше отметки в 50,0 USD/brl. практически до уровня в 52,0 USD/brl.

При негативном сценарии, выраженном в провале переговоров стран ОПЕК+, стоит ожидать борьбы за технические уровни поддержки в районе 47,5 — 47 и 46,25 USD/brl., но если эти отметки не будут достигнуты? и новые данные о запасах и потреблении нефти и продуктов её переработки снова покажут устойчивый спрос на сырьё, то придётся вернуться к положительному сценарию и смотреть вверх по нефти в краткосрочной перспективе, а возможно среднесрочной перспективе, до начала сезона осенней профилактики на НПЗ, перед началом нового отопительного сезона.

Но, скорее всего, мы столкнёмся с периодом возможного снижения цен на товарно-сырьевом рынке — прежде чем куда-то расти, надо хорошо скорректироваться перед новым рывком наверх. Лично меня не будут удивлять цены на уровнях 44,5 — 45,54 USD/brl. снизу, и как бы это не звучало странно, 52 — 55 USD/brl. сверху. И не надо говорить, что это очень широко — текущие средне скользящие цены на нефть в годовом периоде находятся на уровне выше чем 51,75 USD/brl. Так что ждём вердикт из нашей северной культурной столицы…

Эксперт компании «Международный Финансовый Центр» Роман Блинов