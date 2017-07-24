Атамбаев: «Мы приблизились к тому, чтобы Киргизия стала раем для бизнеса»

Бишкек, , 13:58 — REGNUM «Мы очень приблизились к тому, чтобы Киргизия стала раем для бизнеса. Мы сделали предпринимателей максимально защищенными, насколько это можно. Они у нас намного более защищенные, чем во всех соседних государствах», — заявил президент Киргизии Алмазбек Атамбаев сегодня, 24 июня, выступая на пресс-конференции.

При этом глава государства назвал большим достижением киргизстанских властей снижение процентных ставок по целому ряду кредитных займов.

«Мы начали выдавать кредиты в долларах под 4−5%, это не по всей стране, но уже такие кредиты пошли, и в сомах — под 10%. Я, как человек, который брал кредиты в долларах под 36% и в сомах под 110%, знаю, что это такое», — сказал глава государства.

Также президент Киргизии затронул темы инфраструктурного развития и становления энергетической безопасности страны, сообщает KNwes.kg.

«Меня пытаются упрекнуть в том, что мы берем кредиты извне. Но без дорог и сильной энергетики развивать страну невозможно. Успешные проекты, которые были начаты при мне, позволят добиться энергонезависимости, будут построены дороги. В скором будущем Киргизия станет совершенно другой страной, регионы станут ближе», — подытожил Атамбаев.

ИА REGNUM напоминает, что по информации Минфина Киргизии, в 2016 году расходы бюджета страны по статье «Капитальные вложения» составили 8,3 млрд сомов (7,09 млрд рублей), еще 10,9 млрд сомов (свыше 9,31 млрд рублей) — по Программе госинвестиций. При этом в 2016 году были построены 97 крупных инфраструктурных объектов, в том числе ряд автомобильных дорог республиканского и местного значения.

Читайте ранее в этом сюжете: Киргизские власти сэкономили около 7,8 млрд рублей благодаря тендерам