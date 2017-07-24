Глава Киргизии: «Нужно отдать $37 млн, чтобы закрыть гавканье «Русгидро»

Бишкек, , 13:49 — REGNUM «Нужно отдать $37 миллионов, чтобы закрыть гавканье «Русгидро», — заявил Алмазбек Атамбаев сегодня, 24 июля, выступая на своей последней пресс-конференции в должности президента Киргизии, пишет ИА «24.kg».

По словам главы государства, многие в Киргизии считают, что не стоило торопиться и денонсировать соглашение о постройке ГЭС российским холдингом «Русгидро».

"Соглашение с Россией мы правильно сделали, что разорвали. Я сам в этом убедился, что российские компании не собирались строить Верхненарынский каскад и «Камбар-Ату-1», — подчеркнул он.

Говоря о критике в адрес чешской фирмы Liglass Trading CZ, глава государства высказал мнение, что «некоторые боятся, что этот хороший проект будет реализован», даже несмотря на разговоры о том, что «чехи ГЭС не строили», сообщило ИА «K-news».

"Я думаю, тут надо не торопиться хоронить Атамбаева и этот проект, надо чуть-чуть подождать, и до конца августа, если проплатят, докажут, что серьезные инвесторы. Если нет, то будем искать другого инвестора», — резюмировал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 декабря 2015 года президент Киргизии Алмазбек Атамбаев сообщил о том, что российская компания «Русгидро» не может выполнить ранее заключенный контракт о строительстве Камбаратинской ГЭС-1 и Верхне-Нарынского каскада ГЭС. А 20 января 2016 года парламент Киргизии денонсировал эти соглашения.

В июле 2017 года правительство Киргизии подписало соглашение с чешской компанией Liglass Trading CZ о возведении Акбулунской ГЭС и Нарынской ГЭС-1. Чешская фирма пообещала инвестировать в проекты $500 млн (свыше 29 млрд 466,25 млн рублей по текущему курсу), а также выплатить «Русгидро» компенсацию в $37 млн (2 млрд 180,5 млн рублей).

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