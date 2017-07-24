МВФ: Мир ждет мощный экономический скачок

Вашингтон, , 13:48 — REGNUM Аналитики Международного валютного фонда говорят о том, что в настоящее время мировая экономика находится в преддверии самого масштабного за последние десять лет скачка, пишет 24 июля Das ZDF.

Они прогнозируют рост мировой экономики в целом на 3,5% в 2017 году и на 3,6% в 2018 году.

МВФ назвал страны Евросоюза локомотивом подъема мировой экономики, так как рост экономики многих стран ЕС значительно превышает ожидания экспертов. В основном это — страны еврозоны: Германия, Франция, Италия и Испания.

В США, наоборот, по прогнозу аналитиков, будет наблюдаться спад экономики. Одной из причин могут являться проблемы президента Дональда Трампа в реализации инфраструктурной программы и «амбициозных» инвестиций в данную сферу.

Как сообщало ИА REGNUM, МВФ подтвердил также свой прогноз о постепенном восстановлении экономики Российской Федерации в 2017 и 2018 годах.

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