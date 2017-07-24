ДНР и Абхазия подписали соглашение о пассажирских перевозках

Донецк, , 13:27 — REGNUM Подписано соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности в сфере организации автомобильных пассажирских перевозок между Министерством ДНР и Госуправлением республики Абхазия. Об этом 24 июля сообщил журналистам замглавы ведомства Донецкой республики Владимир Сергиенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Это соглашение открывает широкие перспективы для развития сотрудничества в сфере транспорта. Уверен, что организация транспортного сообщения между республикой Абхазия и ДНР будет полезна и выгодна для экономик обоих государств», ­ — отметил чиновник.

В рамках реализации подобного соглашения министерством транспорта ДНР уже направлены предложения абхазской стороне по организации регулярного круглогодичного международного автобусного маршрута Донецк (ДНР) — Сухум (Республика Абхазия).

Также в ходе встречи было найдено взаимопонимание в вопросах организации и развития железнодорожного сообщения между Абхазией и ДНР.