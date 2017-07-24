Власти Украины выставили на продажу восемь энергокомпаний

Киев, , 13:20 — REGNUM Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) анонсировал биржевые аукционы по продаже восьми энергоснабжающих и энергогенерирующих предприятий. Об этом 24 июля сообщают пресс-службы ФГИ и украинского правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, в рамках приватизации ФГИ планирует получить от продажи пакетов акций до 160 млн долл.

«Фонд государственного имущества Украины 24 июля 2017 объявил о начале проведения аукционов с повышением цены по продаже пакетов акций восьми энергокомпаний. С условиями участия в аукционах можно ознакомиться в газете «Ведомости приватизации» от 24.07.2017 и на сайтах фондовых бирж», — говорится в сообщении Кабмина Украины. Отмечается, что Фонд приглашает всех заинтересованных лиц обращаться по любым вопросам относительно объявленных аукционов и участвовать в прозрачной приватизации энергокомпаний.

Так, 15 августа «Украинская биржа» проведет торги по продаже 25% акций ПАО «Одессаоблэнерго» (стартовая цена — 24,2 млн долл). 17 августа на «Киевской международной фондовой бирже» пройдет продажа 25% акций ПАО «ДТЭК Днипроэнерго» (начальная стоимость — 28 млн долл) и 25% акций ПАО «ДТЭК Днипрооблэнерго» (начальная стоимость — 18 млн долл).

Заключительные пять торгов пройдут 18 августа. В частности продажа 25% акций ПАО «Донецкоблэнерго» состоится на фондовой бирже «Иннэкс» (стартовая цена — 5,5 млн долл); 25% акций ПАО «Донбассэнерго» выставят на «Украинской межбанковской валютной бирже» (начальная цена — 25,7 млн долл); 25% акций ПАО «Сумыоблэнерго» будут проданы на бирже «Перспектива» (стартовая цена — 14,2 млн долл); по 25% акций ПАО «ДТЭК Захидэнерго» (начальная стоимость — 13,3 млн долл) и ПАО «Киевэнерго» (стартовая цена — 29,2 млн долл) будут выставлены на фондовой бирже ПФТС.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля в Лондоне премьер-министр УкраиныВладимир Гройсман заявил, что процесс приватизации в Украине будут проведен согласно нормам английского права.»Мы подготовили новое законодательство Украины по приватизации. Это означает, что после принятия в парламенте закона будет новая система прозрачной конкурентной приватизации. Но мы закладываем один очень важный нюанс. Пока будет проходить судебная реформа, мы заложили в этот закон норму, что на весь приватизационный процесс будет распространяться английское право», — сказал Гройсман.