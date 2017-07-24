В Узбекистане появится новая свободно-экономическая зона «Паркент»

Ташкент, , 12:12 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление об усовершенствовании административно-территориальной структуры и деятельности органов местной исполнительной власти Ташкентской области, сообщает 24 июля Газета.уз.

В частности, соответствующим органам дано поручение подготовить предложения по организации свободной экономической зоны «Паркент», говорится в публикации.

Постановлением также одобрено предложение правительства Узбекистана о внесении городов Тойтепа, Ахангаран и Янгиюль (Ташкентская область) в перечень городов областного подчинения.

В хокимияте (администрации) Ташкентской области образован Департамент развития туризма со штатом 35 человек из числа сокращаемых сотрудников финансовых, налоговых и экономических органов.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, город Тойтепа недавно стал административным центром Ташкентской области, туда из столицы Узбекистана переехал областной исполнительный аппарат. По планам властей, одноэтажный Тойтепа будет перестроен в «умный город» с многоэтажными зданиями, спортивными комплексами, бизнес-центрами, местами досуга граждан и велосипедными дорожками.

Также Тойтепа и Ташкент свяжет скоростная автомобильная дорога с большой пропускной способностью.

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