На Алтае владельцам подержанных автомобилей не хотят выдавать полис ОСАГО

Барнаул, , 12:26 — REGNUM Алтайские владельцы подержанных автомобилей стали массово жаловаться на трудности с продлением ОСАГО. Об этом сегодня, 24 июля, сообщают «Вести-Алтай». Как оказалось, поведение страховщиков, которые под разными предлогами отказывают в получении полиса, объясняется последними нововведениями в правилах об автогражданской ответственности: страховать старые авто стало невыгодно.

Все дело в с поправках о «натуральном ремонте» по ОСАГО. Раньше ремонт машины обсчитывали с учётом ее износа, а деньги отдавали на руки клиенту. С 28 апреля счёт страховщикам выставляет СТО, причём ставить вместо поврежденных там могут только новые запчасти.

«Попробуй, найди запчасти на раритетую «Волгу». Да и цена, скорее всего, будет заоблачной. Проще от такой неудобной машины отмахнуться. Либо они говорят — класс не определён автомобиля, либо ещё что-то. Просишь у них: «Дайте письменный отказ в своих действиях» — разбегаются в разные стороны», — привёл довод барнаульский автомобилист Александр Лукин.

Между тем по закону нет ни одной причины, по которой можно было бы официально отказать в выдаче полиса ОСАГО.

«Договор является публичным, и отказ от заключения данного договора будет являться нарушением закона. Предусмотрена ответственность страховщиков как должностных лиц, отмечу, что должностными лицами являются также и страховые агенты, это от 20 до 50 тысяч рублей. И страховые компании здесь также могут понести ответственность в виде штрафа до 300 тысяч рублей», — напомнил заместитель управляющего отделением по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка РФ Андрей Антипов.

Кстати, барнаулец Сергей Трубников уже сумел уличить страховую компанию в нарушении с выдачей полиса.

«Банк России мне ответил, что «Росгосстрах» будет наказан по отказу мне в страховании», — поделился автолюбитель.

Между тем в июне 2017 года глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы РФ заявила, что выдача электронных полисов ОСАГО выросла более чем в пять раз. Она также напомнила о законе о появлении «единого страхового агента» в 16 регионах, где наблюдается большая проблема с доступностью ОСАГО, а также приоритете восстановительного ремонта автотранспорта.

«Мы будем отслеживать, чтобы он работал таким образом, чтобы права автовладельцев были надёжно защищены», — заверила Набиуллина.

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