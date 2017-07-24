МВФ подтвердил прогноз роста ВВП России в 2017 г

Вашингтон, , 10:18 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) подтвердил свой апрельский прогноз о постепенном восстановлении экономики Российской Федерации в 2017 и 2018 г. Об этом говорится в распространенном на сайте фонда июльском бюллетене «Перспективы развития мировой экономики».

«Экономика РФ, по прогнозу, будет постепенно восстанавливаться в 2017 и 2018 годах в соответствии с апрельским прогнозом», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 апреля 2017 г. МВФ повысил свой прогноз экономического роста в России в 2017 году до 1,4%. Такой же рост фонд прогнозировал для российской экономики в 2018 году.

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