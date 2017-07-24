В Узбекистане начал вещание круглосуточный новостной телеканал

Ташкент, , 10:03 — REGNUM В Узбекистане с 24 июля начал вещание новый круглосуточный информационно-аналитический телеканал «Узбекистан 24», передает корреспондент ИА REGNUM.

До этого жители Узбекистана узнавали об основных новостях один раз в день, во время вечерней новостной программы «Ахборот» (Новости).

Новый канал создается на базе телеканала Diyor, частоты канала и его штат автоматически переходят в распоряжение новой администрации.

Вместе с этим, есть вероятность того, что новый телеканал не сможет оперативно передавать свежие новости, так как в Узбекистане действует длительная и многоступенчатая система согласования информации.

С другой стороны, в связи с долгим консервативным периодом в сфере СМИ, в Узбекистане возник дефицит журналистов, которые могли бы, в силу своей компетенции, брать на себя ответственность за передачу новостей.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в Узбекистане разработана стратегия развития страны на 2017−2021, которая включат в себя пять приоритетных направлений: модернизацию государственного управления, судебно-правовой системы, либерализацию экономики, реформы в социальном секторе и принципы внешней политики.