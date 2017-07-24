Китай построит самый высокий небоскреб в Африке

Пекин, , 09:28 — REGNUM Китайская корпорация China Railway Construction Corporation и марокканские BMCE Bank of Africa и Travaux Generaux de Construction de Casablanca подписали соглашение о строительстве самого высокого здания в Африке. Стоимость проекта пока не разглашается.

Многометровое здание будет построено в Рабате. На 55 этажах башни будут расположены офисы, гостиницы и апартаменты класса люкс. Небоскреб станет главной частью проекта по реконструкции долины Бурегрега в Рабате, пишет «Чжунго синьвэнь».

Возведение 250-метровой башни является ключевым этапом комплексной программы «Рабат — город света, культурная столица Марокко», принятой властями Марокко в 2014 году и рассчитанной на 2014−2018 годы.

Помимо небоскреба в Рабате будут построены сразу несколько монументальных зданий, в том числе здания Большого театра в Рабате, Дома искусств и культуры, Археологического музея и Национального архива Марокко.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, председатель КНР Си Цзиньпин и король Марокко Мохаммед VI подписали меморандум об установлении стратегического партнерства между двумя странами. Церемония подписания документа состоялась 11 мая в столице Китая.

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