Германия отстает в развитии цифровых технологий

Берлин, , 08:36 — REGNUM Германия значительно отстает в развитии цифровых технологий по сравнению с другими развитыми странами, пишет 23 июля Die Welt.

На это указывает рейтинг, составленный Центром европейских экономических исследований совместно с Институтом системных и инновационных исследований.

Германия заняла 17-е место в рейтинге по развитию информационных технологий, оказавшись позади Финляндии, США, Великобритании и Франции.

Комментируя «низкие» показатели страны в международном рейтинге, министр экономики Германии Бригитта Циприс отметила, что «процессы развития информационных технологий в Германии идут медленно, но все же идут».

Она не исключила, что в будущем это сможет сказаться на немецкой экономике.

Несмотря на это, по мнению Циприс, «страна наверстает упущенное». В настоящее время в ФРГ прокладываются новые сети широкополосного интернета.