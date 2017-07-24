Камчатка займётся развитием зерноводства

Петропавловск-Камчатский, , 04:59 — REGNUM На Камчатке разработают программу поддержки фермеров, которые выращивают зерновые культуры. Как сообщил ИА REGNUM министр сельского хозяйства края Александр Кучеренко, она может заработать во второй половине текущего года и позволит значительно уменьшить зависимость региона от зерна, которое завозится из других регионов Дальнего Востока — его заместят своим производством.

При этом министр отметил, что сегодня в крае действует более 100 различных мер поддержки для сельсого хозяйства, но в основном фермеры получают поддержку на развитие животноводства и растениеводства, на техническое перевооружение.

«Губернатором дано поручение подготовить проект программы развития зерноводства. В основном, речь идет о Мильковском районе, где для этого наиболее подходящий климат, и где в разные годы выращивали зерно. Это позволит существенно расширить кормовую базу для животноводческих хозяйств Мильковского района, а в перспективе — увеличить объём животноводческой продукции», — рассказал Александр Кучеренко.

Глава Мильковского района Владимир Войцеховский сообщил ИА REGNUM, что данная программа необходима. По его словам, у него в муниципалитете есть два фермера — Татьяна Баланева и Игорь Коновалов, которые в этом году посадили около 30 гектаров зерновых для кур-несушек.

«Если они смогут решить эту проблему и обеспечить хозяйство собственными кормами, их продукция будет конкурентоспособной», — отметил Войцеховский.

Татьяна Баланева рассказала, что в прошлом году они получили грант в 21,5 млн рублей. На него построили птичник, котельную, инкубаторную, закупили технику.

«Мы сеем и выращиваем зерно, чтобы кормить наших пернатых. Сейчас у нас около 900 кур несушек и около 300 петушков на откорм. Петушков мы откармливаем исключительно своим ячменем, который впервые посеяли в прошлом году. Получили неплохой урожай, убрали его комбайном, купленным на деньги гранта. За апрель, май, июнь и часть июля мы произвели более 40 тысяч яиц. В планах — расширяться: достроить инкубаторную и склад, чтобы выполнить все ветеринарные требования и кормить мильковчан вкусной продукцией. У нас куры на смешанном откорме, и это даёт ощутимый эффект в качестве яйца», — рассказала фермер.

Она планирует развивать и свою торговую сеть, в которой стоимость на продукцию, по её словам, будет на порядок ниже, чем в магазинах, так как не будет посредников, а всё будет поставляться непосредственно с фермы.

ИА REGNUM напоминает, что на Камчатке в последние годы активно пытаются развивать сельское хозяйство. Один из проектов по созданию тепличного хозяйства включен в программу развития Дальнего Востока как социально значимый.

Все это из-за того, что большинство овощей на Камчатку привозят из других регионов. А это сказывается на цене. Местная продукция должна быть дешевле и заместить часть привозной. Это касается не только овощей, но и мяса.