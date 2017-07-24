Законопроект о праве детей заниматься бизнесом внесен в Госдуму

Москва, , 08:00 — REGNUM Законопроект, призванный закрепить право несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет заниматься предпринимательской деятельностью, внес в Госдуму Андрей Свинцов, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

Поправки вносятся в Гражданский кодекс — в соответствии со статьей 21 ГК РФ ответственность за собственные деяния в полной мере возлагается на лиц, чей возраст достиг 18 лет. Однако для ведения бизнеса предусмотрены исключения, которые позволяют стать индивидуальным предпринимателем и до достижения 18 лет, отмечает автор.

Отдельно оговаривается, что заниматься бизнесом с 14 лет можно при определенном условии: с согласия родителей, усыновителей или попечителя.

Законопроект направлен на уравнивание прав граждан России в сфере предпринимательской деятельности и совершенствование российского законодательства.

Как сообщало ранее, в Сочи президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы детей участников июльской смены образовательного центра «Сириус», согласился подумать, каким образом дети могут законно заниматься собственными разработками, получать патенты и заниматься предпринимательством.