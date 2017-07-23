Алтайские мужчины стали чаще присутствовать при родах

Барнаул, , 09:17 — REGNUM В Алтайском крае растет интерес к партнерским родам. Как сообщает краевой минздрав, за полтора летних месяца в перинатальном центре «ДАР» (Дети. Алтай. Россия) прошло 12 партнерских родов.

«Мужчины все чаще изъявляют желание присутствовать и даже принимать какое-то участие в родах», — отметила главный врач Ирина Молчанова.

По ее словам, спрос на партнерские роды растет, так как в новом современном медучреждении специально для этого созданы индивидуальные палаты. К тому же, для допуска мужа в родильную палату ему вовсе необязательно проходить обследование, достаточно наличие флюорографии и теста на ВИЧ. Услуга партнерские роды в перинатальном центре предоставляется бесплатно.

«Кроме того, роженица сама может выбрать, кто будет ее поддерживать. Это может быть муж, мама, сестра или любой другой близкий человек», — отмечают в «ДАРе».

По наблюдению врача-акушера-гинеколога Евгения Хабарова, партнерские роды происходят в семьях с крепкими, сложившимися отношениями.

«Неважно первый, второй или третий ребенок появляется в семье. Партнерские роды и для роженицы, и для медицинского персонала проходят более благоприятно, нежели обычные. Благодаря присутствию рядом родного человека роды протекают более физиологично, так как задумано природой. Муж сам успокаивает супругу, поглаживает, держит за руку, делает массаж. Все его действия создают доверительную обстановку для родов», — отмечает доктор.

Любопытны комментарии и самих участников партнерских родов.

«Так получилось, что из нас двоих я первый взял сына на руки, и сразу выступили слезы счастья. Я почувствовал, что всё это моё родное», — отметил Дмитрий Пилипенко.

«Когда привез жену в перинатальный центр, сразу решил, что пойду с ней в родзал. Мне кажется, так должно быть в каждой семье — быть рядом с женой, когда ей трудно, чтобы помочь любимой, поддержать, успокоить. Когда мне дали подержать ребенка, я был в полном восторге, сразу появились слезы на глазах. Мне предложили перерезать пупочный остаток, от неожиданности я отказался, а когда уже прошло время, подумал, что можно было бы и согласиться», — делится пережитым Виталий Караулин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, алтайский перинатальный центр «ДАР» был открыт в декабре 2016 года. Академик Международной академии наук Высшей школы, заслуженный деятель наук РФ, доктор медицинских наук, профессор, гинеколог Виктор Радзинский после знакомства с работой «ДАРа» в мае 2017 года отметил, что впечатлен работой каждого подразделения и отметил, что это самый уникальный проект в России.

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