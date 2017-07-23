Производство вина во Франции сократится почти на 20%

Париж, , 08:51 — REGNUM Во Франции из-за аномальных погодных условий в 2017 году существенно сократится производство вина. такие данные приводит накануне, 22 июля, статистическое бюро Министерства сельского хозяйства Франции Agreste.

Весна 2017 года во Франции выдалась холодной и дождливой. Из-за этого урожай винограда существенно сократится, что неминуемо приведет к падению производства вина.

По данным Agreste, урожай 2017 года будет на 17% ниже, чем в 2016 году, и на 16% ниже, чем в среднем за последние пять лет.

Ожидается, что объем производства вина сократится с 45 миллионов гектолитров в 2016 году до 38 миллионов гектолитров в 2017 году.

Министерство сельского хозяйства Франции указывает, что это рекордно низкий показатель, который даже ниже чем в 1991 году, когда винопроизводство также очень сильно пострадало из-за холодов.

В 2017 года весенние холода накрыли Бордо, Шаранту, Эльзас и Юру. Существенные потери урожая из-за града ожидаются в Бургундии, Лангедоке, на юго-востоке и юго-западе страны.