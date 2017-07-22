Золотом Киргизии интересуются инвесторы из Китая

Бишкек, , 19:02 — REGNUM «Необходимо учитывать специфику ведения бизнеса потенциальными партнерами из КНР и тщательно обдумывать собственные действия, чтобы не упустить прибыль», — заявил корреспонденту ИА REGNUM доктор экономических наук, профессор Жумакадыр Акенеев.

По мнению эксперта, Китай сейчас наращивает добычу драгоценного металла по всему миру. А потому соседняя Киргизия, в которой есть «перспективные месторождения золота, рассматривается как потенциальный партнер» Поднебесной.

«Бишкеку нужно не допустить прежних ошибок, которые были совершены много лет назад. Нужна прозрачность и гласность на всех этапах проведения конкурса на получение разрешения на разработку месторождений. При этом необходимо с полной ответственностью гарантировать, что компании, которые придут в страну. не окажутся в центре многочисленных скандалов, как это уже случалось. Чтобы потом не пришлось иметь дело с многочисленными судебными разбирательствами, которые вредят прибыли и имиджу страны», — подчеркнул Акенеев.

Профессор считает, что повторение ситуации с «Кумтором» (крупнейшее золоторудное месторождение в Киргизии, разработку которого ведет канадская компания «Centerra Gold» — Прим. ИА REGNUM ), прежде всего, навредит простым киргизстанцам.

«Не нужно ставить знак равенства между канадским инвестором и китайским. Бизнесмены из КНР не будут так же терпеливо реагировать на попытку срыва работы. И будут правы, потому, что перекрытие дороги или митинги — это нарушение закона. А срыв работы — убытки для инвесторов и бюджета Киргизии», — пояснил он.

По мнению аналитика, Киргизия преодолела период политических потрясений и вступила в эпоху «стабильности».

«Инвесторам больше не нужно бояться выборов. Все пройдет спокойно и никак не скажется на их бизнесе», — подчеркивает Акенеев.

Эксперт уверен, что после окончания «политического сезона» Бишкеку необходимо уделить особое внимание развитию стратегических отраслей экономики, одной из которых является горнорудная.

«В Киргизии с сфере золотодобычи уже работают китайские компании. Нужно привлекать новых партнеров и расширять сотрудничество», — резюмировал экономист.