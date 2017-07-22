Тверской губернатор договорился с мэром Москвы о помощи при ремонте дорог

Тверь, , 16:27 — REGNUM Москва поможет Тверской области отремонтировать магистральные дороги областного центра. Детали проведения работ обсуждались 22 июля на совещании, которое провел губернатор Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Как отметил губернатор, вопросы ремонта улиц Твери накануне он обсудил с мэром столицы Сергеем Собяниным. Решено, что работы будут проводиться в два этапа: осуществлять работы будет ГБУ Москвы «Автомобильные дороги», которая, по словам губернатора, обладает большим опытом работы, а финансовую поддержку окажет мэрия Москвы.

«Первый этап — замена в 2017 году дорожного покрытия на ключевых магистралях Твери. На втором этапе будет подготовлен проект обустройства тротуаров, бордюров, коммуникаций, в том числе дорожного освещения. И уже на следующий год мы продолжим приводить город в порядок исходя из современной концепции и качественной документации. Тверь должна быть достойным соседом российской столицы», — обозначил губернатор.

Также Игорь Руденя сообщил, что договоренность о поставках для проведения ремонта асфальта высокого качества достигнута с государственной компанией «Автодор», которая ведет в регионе строительство скоростной трассы М-11.

Ремонтные работы охватят магистраль от площади Гагарина до трассы М-10 в Мигалово общей протяженностью свыше 10 км. Это улицы Вагжанова, Советская, Софьи Перовской, проспекты Калинина и Ленина, улица 50 лет Октября. На всей трассе предполагается демонтаж трамвайных рельсов. Вторая ключевая транспортная артерия, на которой будет проведен ремонт — Тверской проспект: от площади Капошвара до моста через Волгу. Здесь трамвайные рельсы будут сохранены.

По поручению Игоря Рудени городским властям совместно с ГИБДД предстоит продумать дорожную разметку (он должна быть пластиковой) на обновленных дорогах, а также размещение пешеходных переходов. Будет также разработана концепция обеспечения безопасности дорожного движения. Кроме того, губернатор обратил внимание на необходимость синхронизации ремонта с работами на теплотрассах, которые проводит компания «Тверская генерация». Игорь Руденя вместе с представителями ГБУ Москвы «Автомобильные дороги», региональных министерств, администрации Твери сегодня также совершил инспекционную поездку по дорожным объектам, которые будут отремонтированы при поддержке столицы.