Узбекистан и Южная Корея будут сотрудничать в энергетической сфере

Ташкент, , 13:12 — REGNUM Меморандум о сотрудничестве в сфере энергетики подписали АО «Узбекэнерго» и Корейская электроэнергетическая корпорация (KEPCO), сообщает 22 июля национальное узбекское телевидение.

Согласно документу, стороны будут сотрудничать по всем направлениям энергетической сферы, начиная от производства и выработки электроэнергии, до ее поставки конечному потребителю.

Кроме того, согласно документу, узбекские энергетики будут ездить в Южную Корею и проходить в этой стране соответствующие тренинги по повышению квалификации. В свою очередь, южнокорейские специалисты будут перенимать опыт в Узбекистане.

Также стороны договорились о модернизации действующих электростанций в Узбекистане с применением корейских технологий и ноухау.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в сфере энергетики Узбекистана до 2020 года запланировано реализовать 33 инвестиционных проекта общей стоимостью $8,9 млрд.

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