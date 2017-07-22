В ЛНР будут решительней бороться с теневой экономикой – наследием Украины

Луганск, , 10:28 — REGNUM Совет министров ЛНР внёс изменения в план мероприятий по детенизации экономики Луганской Народной Республики на 2017 год. Об этом 21 июля сообщили в совмине республики.

Запланировано дополнительно 24 мероприятия, которые будут способствовать выходу экономики из тени. Во втором полугодии 2017 года, сообщается на сайте, будут внесены изменения в некоторые законы ЛНР, и разработаны различные подзаконные акты. Например, претерпит изменения закон «О налоговой системе ЛНР», Уголовный кодекс ЛНР, в котором пойдет речь о привлечении к уголовной ответственности за самовольное занятие земельных участков и за незаконную добычу полезных ископаемых.

На повестке дня — принятие различных регулирующих актов: порядок закупки материалов предприятиями жилищно-коммунальной сферы и дополнения в нормативные правовые акты, регулирующие размер предельных надбавок оптово-отпускных цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения.

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В рамках детенизации Министерство здравоохранения ЛНР будет постоянно проводить проверки ценообразования на лекарственные средства и изделия медицинского назначения. Кроме этого, запланировано создание интерактивной карты водных объектов, усовершенствование таможенных постов и создание таможенной лаборатории при наличии финансирования, просветительские и другие мероприятия.

Отметим, что в нынешнем году были зафиксированы случаи, когда аптеки ЛНР значительно завышали цены на лекарства, а в Станично-Луганском районе диабетиков и вовсе снабдили просроченным инсулином.

К сожалению, годы независимости не прошли для жителей Донбасса без ущерба. Теневая экономика за это время выросла до гигантских размеров. И искоренить ее теперь не так уж просто.