Оформление за один день: Росреестр запускает пилотный проект в Новгороде

Великий Новгород, , 21:30 — REGNUM Новгородская область станет пилотным регионом в реализации проекта, который поможет максимально сократить сроки регистрации права собственности на земельный участок. Сегодня они проводятся в срок до семи дней. Следующий этап — оформление за один день. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 21 июля, заявила в Великом Новгороде заместитель министра экономического развития РФ — руководитель Росреестра Виктория Абрамченко.

«Если заявитель предоставляет пакет документов в электронной форме, Росреестр берёт на себя повышенные обязательства по регистрации такой сделки за один день. Это реально при наличии понятных электронных сервисов», — отметила руководитель Росреестра.

Проект стартует в конце 2017 года и будет запущен в рамках реализации целевых моделей, направленных на снижение административных барьеров, сокращение сроков предоставления государственных услуг, а также на развитие бесконтактных технологий общения Росреестра с гражданами — увеличение доли услуг, оказанных в электронном виде и через сеть МФЦ. По словам Абрамченко, успешная работа моделей поможет развитию инвестиционного климата.

«Инвестиции связаны со строительством объектов, вводом в эксплуатации и оформлением прав. И чем проще, быстрее и понятнее будут эти процедуры, тем охотнее инвесторы будут заходить на региональные площадки», — пояснила она.

Как напомнил врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин, ещё несколько лет назад процедуры регистрации могли тянуться месяцами, а иногда годами.

В настоящее время в регионе как одну из базовых проблем для бизнеса называют процедуру регистраций в охранных зонах.

«Инвестор, получая участки в охранных зонах, автоматически сталкивается с ограничением прав. На Новгородчине богатое историческое наследие, поэтому необходимо чёткое информирование, на каких территориях можно строить, и в целом как ограничиваются права предпринимателей. В этом вопросе огромную работу должны провести муниципалитеты» — отметил Андрей Никитин.

Напомним, в Великом Новгороде сегодня, 21 июля, прошло заседание рабочей группы по мониторингу внедрения в субъектах Российской Федерации целевых моделей «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» и «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества», на котором были рассмотрены вопросы сокращения сроков регистрации земли и постановки на кадастровый учёт.

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