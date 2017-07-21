60% брака: Росреестр озабочен качеством работы кадастровых инженеров

Великий Новгород, , 20:51 — REGNUM Качество документов, предоставляемых в органы Росреестра кадастровыми инженерами, оставляет желать лучшего. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 21 июля, в Великом Новгороде заявила заместитель министра экономического развития РФ — руководитель Росреестра Виктория Абрамченко.

«Наши цифры на начало года — 70% брака, сейчас инженеры исправляют ситуацию, но всё равно цифра очень велика — это 60% брака», — заявила она.

По словам Абрамченко, если документ приходит с ошибками, регистраторы вынуждены приостанавливать процесс и отправлять такие документы на доработку.

«Сейчас очень остро стоит вопрос о повышении ответственности кадастровых инженеров, чтобы те саморегулируемые организации (СРО), в которых они работают, могли отфильтровывать бездельников и балбесов», — заявил временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин.

Он отметил, что в Новгородской области своей такой СРО нет, но он направил письма во все СРО, где числятся специалисты, проводящие кадастровые работы в регионе, «с подробным анализом по каждому инженеру». По словам Никитина, он попросил принять меры, потому что есть отдельные персонажи, которые деньги берут, но работу делают некачественно.

Глава Росреестра Виктория Абрамченко заявила, что в целом в России насчитывается около 39 тысяч кадастровых инженеров. «Их достаточно. Но нужно повышать квалификацию, грамотность, ответственность», — отметила она.

Что касается в целом снижения доли приостановлений и отказов при оказании госуслуг Росреестра, по словам Абрамченко, «это очень чувствительный вопрос», который в Росреестре решают и другими методами: например, процент снижения приостановлений и отказов «зашит» в трудовой договор каждого руководителя территориального органа.

«Если говорить в цифрах, мы хотим на 50%, то есть в два раза снизить количество необоснованных отказов и приостановлений», — заявила руководитель Росреестра.

По её словам, в сфере регистрации прав на недвижимое имущество цифра по стране «неплохие»: процент приостановок не больше 7, процент отказов не больше двух.

Целевыми моделями установлено, что до конца 2017 года доля приостановлений при регистрации прав должна составлять не более 6,6%, при кадастровом учете — не более 18%. Доля отказов при регистрации прав к концу 2017 года должна составить не более 1,2%, по кадастровому учету — не более 10%.

По итогам 2016 года доля приостановлений государственной регистрации прав составила 6,55%, кадастрового учета — 19,85%. В июне 2017 года с учетом единой процедуры доля приостановлении регистрации прав сократилась до 5,12%, кадастрового учета — до 18,47%.

Напомним, с 1 января 2017 года в системе регистрации прав и кадастрового учета произошли серьезные изменения: вступил в силу федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости», который предусматривает введение единой учетно-регистрационной процедуры и Единого государственного реестра недвижимости.