Управлять тамбовским заводом «Моршанскхимаш» будет новый инвестор

Тамбов, , 18:48 — REGNUM Управление заводом «Моршанскхиммаш» будет передано специально созданной компании ООО «Комплектхиммаш». В него войдут новый инвестор и областное государственное предприятие «Тамбовская управляющая компания», сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации. Новая компания создается с целью привлечения дополнительных инвестиций в развитие предприятия.

Завод «Моршанскхиммаш» является градообразующим предприятием, на котором трудятся 370 человек. Региональные власти уже дважды спасали предприятие от банкротства, изыскивая средства на процедуру оздоровления и проводя поиск инвестора. В 2016 году с приходом владельца ООО «Альфа-ТЭК» завод исполнил ряд заказов для авиационной, нефтегазовой и атомной промышленности.

«Однако, несмотря на свои профильные преимущества, «Моршанскхимаш» не выдерживает конкуренции при участии в тендерах на производственные заказы: из-за недостатка формальных критериев для допуска к участию в конкурсе, нехватки оборотных средств, отсутствия должного уровня модернизации производства», — констатируют региональные власти.

«Завод с 85-летней историей нуждается в серьезной модернизации производственной базы. К сожалению, инвесторы, которые приобретали его, мало внимания уделяли этому вопросу, к тому же довели ситуацию с задолженностью по налогам, коммунальным платежам, зарплате до критического уровня. Поэтому мы вынуждены расторгнуть договор с ООО «Альфа-ТЭК» и взять на себя ответственность по выводу предприятия из кризиса», — говорит заместитель главы администрации области, председатель областного комитета по управлению имуществом Глеб Чулков.

По словам генерального директора завода Валерия Юханова, предприятие продолжает работать, подготовило продукцию для участия в выставке военного профиля:

«Мы успешно работаем с алюминием, продукция из которого необходима многим отраслям. Высококвалифицированные кадры справляются со сложными заданиями. Есть возможности для изготовления продукции больших габаритов. Производство сертифицировано. Чтобы выйти на точку безубыточности, необходим объем производства от 600 млн рублей в год. При наличии заказов предприятие справится с долгами и успешно включится в кооперацию по крупным проектам».

По инициативе губернатора Александра Никитина администрация области обратилась в областную думу с предложением одобрить создание управляющей компании ООО «Комплектхиммаш», в которую войдут новый инвестор, сведения о котором пока не разглашаются, и областное государственное предприятие «Тамбовская управляющая компания». Новая компания призвана обеспечить привлечение дополнительных инвестиций в развитие «Моршанскхиммаша». Инвестор обладает необходимыми критериями для участия в тендерах по профилю моршанского завода и обещает обеспечить загрузку производства. Сегодня депутаты поддержали предложение исполнительной власти региона.

«Я уверен в профессионализме работников «Моршанскхимаша», в большом потенциале завода, поэтому считаю необходимым поддержать его в трудной ситуации. Речь идет об опытных кадрах, о семьях, поэтому власть не может быть безучастной. Мы нашли оптимальное решение, будем оказывать необходимое содействие новому инвестору и надеемся вместе преодолеть кризис», — подчеркнул Александр Никитин.