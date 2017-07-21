Энергетическая игра: кто пострадает от решения Siemens

Санкт-Петербург, , 17:56 — REGNUM Представители германского концерна Siemens сообщили о приостановке поставок генерирующего оборудования российским компаниям, находящимся под контролем государства. Причиной стало незаконное, по мнению немецкой компании, перемещение в Крым четырех газотурбинных установок, поставленные для электростанции в Тамани.

В Siemens также анонсировали ввод режим дополнительного контроля, сотрудники концерна будет контролировать процесс поставки и установки оборудования.

Siemens инициировал процедуру разрыва лицензионных соглашений с российскими компаниями в области поставки оборудования для электростанций и подтвердил намерение продать долю в СП «Интеравтоматика». При этом представитель компании Филипп Энч отметил, что о полном уходе Siemensс российского рынка речь не идет.

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Российские официальные лица и официальные представители крупных холдингов воздержались от подробных комментариев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ограничился заявлением, что на электростанции в Крыму будет установлено оборудование российского производства.

В комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству полагают, что решение Siemens создаст краткосрочные трудности, но создаст условия для развития импортозамещения.

В «ИнтерРАО» заявили, что в решении Siemensнет большой проблемы, потому что холдинг не собирается закупать продукцию немецкой компании в ближайшее время. В «Росатоме» также сообщили, что не предполагают возникновения проблем с реализацией собственных проектов. Не предполагали закупать оборудование Siemensи в «Русгидро».

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Что касается экспертов, то они склонны считать заявления Siemens игрой на публику. Контракт заключался в 2014 году, уже после воссоединения Крыма с Россией и уже после того, как анонсировалось строительство электростанций и в Тамани, и в Крыму, напомнил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM начальник аналитического отдела инвестиционной компании ЛМС Дмитрий Кумановский.

К тому же на обеих станциях была запланирована установка оборудования одинаковой мощности. Вряд ли стороны могли не догадываться о намерениях друг друга.

Siemens в данном случае удалось соблюсти формальный запрет на поставку оборудования в Крым, но и полностью уходить с российского рынка нет необходимости, добавил эксперт.

Вместе с тем не будет проблем и с эксплуатацией оборудования: ничто не запрещает Siemens продавать все необходимые компоненты негосударственным компаниям, а тем — перепродавать их в Крым. Обслуживать уже поставленное оборудование будут российские специалисты, обученные в том числе и экспертами Siemens, и выход немецкого концерна из СП ничего не изменит.

По-видимому, в ближайшем будущем крымские контракты, с учетом того, что России нужен западный опыт в энергетике, будет устроен по подобным моделям, заключил Кумановский.

Добавим, что в корпорации Росатом 21 июля заявили, что ситуация с Siemens никаким образом не отразится на поставках турбинного оборудования для объектов Росатома, а также на существующих сервисных контрактах для действующих АЭС.

«Силовые машины» поставляют Росатому тепловые быстроходные турбины для АЭС своего производства. Газовые турбины для ТЭС не являются предметом нашей закупки», — добавили в госкорпорации.

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