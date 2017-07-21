Казахстан запретил ввоз свинины из Омской области

Астана, , 17:53 — REGNUM Ветеринарная служба Казахстана ввела полный запрет на поставку свинины из Омской области из-за африканской чумы свиней. Отмечается, что данная мера была принята после введения режима чрезвычайной ситуации в трех районах Омской области, где были выявлены очаги заболевания.

«Африканская чума свиней (АЧС) — заразная вирусная болезнь, относящаяся к числу особо опасных. Однако для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли. Поэтому ветеринарная служба Минсельхоза Казахстана ввела полный запрет на поставку свинины из Омской области», — пояснил консул Республики Казахстан в Омске Эльдар Кунаев.

Напомним, сегодня, 21 июля, на территории территории Саргатского, Омского и Любинского районов Омской области был объявлен режим ЧС в связи со вспышкой африканской чумы у свиней.

Также появилась информация о возврате в Россию ряда товаров фитосанитарным контролем Казахстана. В частности, за период с 1 по 14 июля Казахстан вернул в Россию 95,9 тонны картофеля и 64,2 кубометра пиломатериалов.

Причина возврата — недействительные фитосанитарные сертификаты. Всего Казахстан выявил семь нарушений ввоза продукции с российской стороны.

Также был произведен возврат продукции из Узбекистана и Китая.

Узбекские товары в десяти случаях не имели записей о происхождении продукции из зон, мест или участков, свободных от карантинных объектов. По этой причине произведен возврат 227,255 тонн овощей и фруктов. Помимо этого, в 1,4 тонны слив из Узбекистана была обнаружена восточная плодожорка, по данному факты материалы были переданы в суд.

При ввозе продукции из Китая был выявлен только один случай нарушения — из-за отсутствия документов, подтверждающих фитосанитарную безопасность, в Китай вернули 27 килограммов лекарственных трав.

Еще один нарушитель — Эквадор.

«В срезах цветов в количестве 3700 штук из Эквадора обнаружен карантинный объект — западный цветочный трипс. В соответствии с требованиями карантинного законодательства зараженная партия цветов была уничтожена. Нарушители привлечены к административной ответственности. Вышеперечисленная подкарантинная продукция общим весом 323,182 тонн и 64,2 куб.м. возвращены на территории стран-экспортеров», — информирует Министерство сельского хозяйства Казахстана.

Всего за указанный период при досмотре подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска Казахстан выявил 21 нарушение собственного законодательства и законов Евразийского экономического союза в области карантина растений.

Напомним, с 1 июля по 3 июля были проведены мобильные рейды с участием Управления Россельхознадзора по Оренбургской области и представителей областных территориальных инспекций Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Казахстана. По итогам рейда пресечён ввоз из Казахстана 40,2 тонны подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска. В частности, задержано 35 тонн арбузов, 2,5 тонны чеснока, а также 2,7 тонны томатов, арбузов, яблок, перца, баклажан, черешни, нектаринов, огурцов.

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