В ЛНР сохранили 35 тысяч рабочих мест с помощью внешнего управления

Луганск, , 17:34 — REGNUM Начальник Государственной налоговой инспекции по работе с крупными плательщиками налогов Государственного комитета налогов и сборов (ГКНС) ЛНР Владимир Грошев проинформировал, что введение внешнего управления на угольных предприятиях ЛНР позволило сохранить около 35 тыс. рабочих мест. Об этом он сообщил сегодня, 21 июля.

«В соответствии с мартовскими изменениями предприятия, которые ранее входили в украинскую юрисдикцию без заключенных договоров с налоговыми агентами нашей республики и, соответственно, не уплачивали налоги и сборы, на таких предприятиях назначены временные администрации. В первую очередь, данный вопрос актуален для угольных предприятий, в частности закрытого акционерного общества «Внешторгсервис». Решение о введении внешнего управления позволило сохранить порядка 35 тысяч рабочих мест», — подчеркнул начальник инспекции.

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Кроме того, налоговик добавил, что благодаря введению внешнего управления на угольных предприятиях Луганской Народной Республики удалось увеличить объемы добычи топлива.

«Так, в июне добыто более полумиллиона тонн угля, что более чем в два раза превышает показатели предыдущего месяца. Объем реализации увеличился на 20,5%», — сказал Грошев.

Благодаря труду шахтеров чиновникам удалось увеличить наполнение республиканского бюджета.

«Рост объемов добычи и реализации позволил существенно наполнить доходную часть бюджета республики, в том числе от уплаты единого социального взноса. Так, поступления налогов и сборов от «Внешторгсервис» более чем в 1,5 раза увеличились с момента введения внешнего управления», — резюмировал налоговик.

Напомним, что закон о налоговых нерезидентах предусматривает введение государственного управления через назначение временной администрации в отношении работающих в Луганской Народной Республике бизнес-структур-нерезидентов, которые до 1 марта 2017 года не заключили договор с налоговыми агентами ЛНР, предусматривающий уплату в бюджет республики налогов, сборов и других обязательных платежей. В числе предприятий, на которых было введено внешнее управление, «Краснодонуголь», «Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит».