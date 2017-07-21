Костромской бюджет получил 40 млн рублей штрафов за перегруз транспорта

Кострома, , 17:29 — REGNUM За год работы в Костромской области системы автоматической системы весового контроля большегрузного транспорта за перегруз вынесено свыше 700 постановлений на общую сумму более 170 млн. рублей, об этом сегодня, 21 июля, сообщила пресс-служба губернатора.40 млн рублей из этой суммы поступили в региональный бюджет. Среди нарушителей — автомобили массой 73 тонны и 128 тонн.

На данный момент в регионе функционирует три комплекса весового контроля — на ул. Магистральной в Костроме, в Буйском и Островском районах. Также на дорогах работают два передвижных пункта. Планируется, что до конца 2017 года в области установят еще три системы весовой проверки.

— Первый пункт весового контроля появился в Костроме 1 сентября 2016 года. На него было потрачено более 1 млрд. рублей. За перегруз владелец транспорта может заплатить от 1 тысячи до 500 тысяч рублей. Около 80% собранной суммы получает инвестор, на деньги которого построен пункт, остальные 20% идут в бюджет области.