Узбекистан включен в низшую категорию «Индекса управления ресурсами-2017»

Ташкент, , 17:33 — REGNUM Узбекистан включен в категорию «очень плохо» в «Индексе управления ресурсами-2017», подготовленном Natural Resource Government Institute (NRGO). Страна набрала 29 баллов из 100 возможных, сообщила «Фергана».

Всего в категорию «очень плохо» включены десять стран, набравших менее 30 баллов. В них практически отсутствует база, позволяющая обеспечить выгоды для населения от добычи ископаемых, зато существует высокая вероятность того, что выгоды останутся в руках ряда компаний и представителей государственной элиты.

Из соседей Узбекистана в категорию «очень плохо» попала также Туркмения с 11 баллами. Замыкает список категории «очень плохо» Эритрея с 10 баллами.

При этом Казахстан и Киргизия набрали по 56 и 51 баллу соответственно. Эти две страны включены в категорию «слабо»: в них исследователи отмечают как положительные, так и проблемные аспекты в сфере управления природными ресурсами.

Из других стран бывшего СССР в рейтинг попали Украина (49 баллов), Азербайджан (47 баллов) и Россия (45 баллов).

Лучше всего дела с управлением природными ресурсами обстоят в Норвегии (86 баллов), Чили (81 балл), Великобритании (77 баллов), Канаде (75 баллов), США (74 балла), Бразилии (71 балл), Австралии (71 балл), Индии (70 баллов).

При начислении баллов учитывались данные по трем параметрам. Первый — «реализация стоимости» — показывает, как осуществляется управление такими аспектами, как предоставление прав на разработку недр, ведение геологоразведочных и добычных работ, охрана окружающей среды, налогообложение и деятельность государственных предприятий. Второй компонент — «управление доходами» — характеризует формирование национального бюджета, распределение доходов от использования ресурсов на субнациональном уровне и работу фондов национального благосостояния. При помощи третьего компонента оценивается наличие в стране благоприятных условий: открытость данных, контроль над коррупцией, политическая стабильность и отсутствие насилия, верховенство закона и так далее.

Всего в Индекс включено 81 государство, в которых производятся 82% мировых объемов нефти, 78% мировых объемов газа и 72% меди.

«Для создания рейтинга стран 150 исследователей ответили на 149 вопросов, используя почти десять тысяч подтверждающих документов», — говорится в публикации.

Natural Resource Government Institute — независимая некоммерческая организация, помогающая гражданам стран в получении выгод от разработки месторождений нефти, газа и других полезных ископаемых через проведение прикладных исследований и применение инновационных подходов к развитию государственного потенциала, проведению технических консультаций и информационной деятельности.