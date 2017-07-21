Руденя: Тверь готова к участию в новой программе по развитию туризма

Тверь, , 17:12 — REGNUM Тверская область готова участвовать в новой федеральной программе по развитию туризма. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области по итогам участия губернатора Игоря Рудени в заседании Совета при полномочном представителе президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе, которое прошло на территории Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде Московской области 21 июля.

Как отмечалось на заседании, в планах министерства культуры РФ и Ростуризма — создание новой федеральной целевой программы, основой которой должны стать межрегиональные проекты. Полпред президента в ЦФОпризвал регионы активно подключаться к подготовке программы и готовить свои предложения.

«Тверская область уже заявилась на участие в программе, — прокомментировал по итогам заседания губернатор Игорь Руденя. — У нас подготовлены проекты «Государева дорога» и «Путешествуй на «Ласточке», где по одному билету можно проехать и на поезде, и на автотранспорте, посетить места, которые являются объектами туристической программы. Проект очень удобный, он уже работает в Московской области. Думаю, пользуясь опытом коллег, мы достаточно быстро его внедрим».

Маршрут «Государева дорога» повторяет исторический путь из Москвы в Санкт-Петербург и проходит через территорию Московской, Тверской, Новгородской областей. Планируется, что он объединит два ключевых федеральных маршрута «Серебряное ожерелье» и «Золотое кольцо России».

Тверь сможет стать логистическим центром объединения круизных туров по Волге и этих историко-культурных программ. Кроме обзорных экскурсий, маршрут предполагает посещение Храмового комплекса в селе Завидово, Тверского императорского дворца и других туристических объектов.

Проект «Путешествуй на «Ласточке» планируется к реализации совместно с Московско-Тверской пригородной пассажирской компанией. Он рассчитан на жителей Москвы и Подмосковья, которые, купив билет, смогут добраться на электропоезде «Ласточка» до Твери и дальше до ключевых туристических объектов областного центра, а также на автобусах до Торжка и других городов региона. В настоящее время министерство туризма Тверской области разрабатывает маршруты в рамках этого проекта.

Отметим, что на заседании Александр Беглов назвал Тверскую область в числе регионов, которые активно развивают туристические направления и участвуют в федеральной программе внутреннего и въездного туризма в РФ. При этом, считает полпред, потенциал отрасли в Центральном федеральном округе реализуется не в полной мере.