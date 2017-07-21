Марий Эл: работаем над поручениями Путина, «не откладывая в долгий ящик»

Йошкар-Ола, , 17:04 — REGNUM В Марий Эл после встречи врио главы республики Александра Евстифеева с президентом РФ Владимиром Путиным в оперативном порядке пройдет совещание с членами правительства, где будут озвучены конкретные поручения в адрес глав ответственных ведомств. Об этом заявил руководитель региона, сообщили ИА REGNUM в марийском правительстве.

«Президент прибыл с пакетом вопросов, которые были ему представлены жителями Марий Эл на «Прямую линию». Они все проработаны, сгруппированы в 8 пунктов и касаются детских садов, школ, учебников, заработной платы, ветхого жилья и других направлений. Сегодня будут собраны чиновники правительства, и все эти пункты будут проработаны, потому что поручения президента не обсуждаются, а подлежат исполнению. Поэтому сегодня мы работаем над поручениями, не откладывая их в долгий ящик», — заверил Евстифеев.

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Многие вопросы были аналогичны обращениям, которые поступили на Прямую линию с врио главы Марий Эл 13 июля.

Евстифеев констатировал положительный эффект для имиджевой поддержки Марий Эл по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям. «В заседании Совета приняли участие без малого 60 человек. Оно было представительным и компетентным. Это важное событие не только для республики, но и для округа, потому что ПФО многонационален. Я не помню, чтоб эта тема в таком формате обсуждалась в республике, и прошедшее заседание — это дань уважения марийскому народу и тем сложившимся добрым межнациональным отношениям, которые в Марий Эл существуют. Это очень почетно — принять столько специалистов в сфере межнациональных отношений», — считает руководитель республики.

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Кроме того, Евстифеев поблагодарил полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаила Бабича за помощь в проведении заседания Совета, а также главу Татарии Рустама Минниханова и главу Чувашии Михаила Игнатьева за поддержку транспортного обеспечения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 20 июля Марий Эл в рамках рабочей поездки посетил президент РФ Владимир Путин.

В ходе визита он побывал в Национальном музее Марий Эл имени Евсеева, провел заседание Совета по межнациональным отношениям и встречу с врио главы республики Александром Евстифеевым.

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