Украина и Белоруссия хотят увеличить товарооборот до 5 млрд долл

Киев, , 16:42 — REGNUM Украина и Белоруссия договорились создать совместные производственные предприятия, а также усилить сотрудничество в сферах транспорта и энергетики. Об этом 21 июля заявил президент Украины Петр Порошенко на совместном брифинге с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает ИА REGNUM.

«Сегодня проходит официальный визит в Киев президента республики Беларусь. Этот визит является очередным и существенным свидетельством наших добрососедских отношений, которые строятся на принципах равноправного партнерства и доверия. Скажу больше — это визит не просто надежного партнера Украины, но и доброго друга моего и Украины, который всегда готов нас поддержать. Эта поддержка особенно важна в контексте существующих вызовов — мира и стабильности в нашем регионе», — сказал Порошенко.

Он сообщил, что Украина и Белоруссия резко нарастили товарооборот. Он вырос по сравнению с прошлым годом на 26%.

По его словам, в ближайшее время будут созданы совместные белорусско-украинские предприятия.

«Мы договорились задействовать совместный потенциал для производства качественной и конкурентоспособной продукции, которая могла бы пользоваться спросом не только в Украине и Белоруссии. Мы договорились по всем сферам о совместном продвижении продукции на рынки третьих стран без ограничений. Есть обоюдный интерес в создании совместных предприятий. Я имею в виду авиастроение, транспорт и сельскохозяйственное машиностроение. Отдельное внимание мы уделили сотрудничеству в энергетической сфере. На сегодняшний день договорились о конкретных шагах в сотрудничестве в сфере электроэнергии, нефтяной, газовой промышленности. На мой взгляд, это очень перспективно. В том числе я подтвердил готовность поставлять электроэнергию Белоруссии», — добавил Порошенко.

Президент отметил, что Белоруссия увеличит закупки нефти через территорию Украины.

«И договорились расширить возможность поставки энергоресурсов, в частности нефти с использованием уникального транзитного потенциала Украины. Мы также договорились, что украинские граждане будут без регистрации находиться на территории Белоруссии такой же срок, как и белорусские граждане на территории Украины. Это земля дружбы. И нам украинцам в Белоруссии, а белорусам в Украине должно быть комфортно… Перспективным считаем сотрудничество в железнодорожном, автомобильном, водном сообщении. Существует обоюдный интерес в возобновление речного сообщения по Днепру и Припяти. Поставлены конкретные задания нашим министра и комиссиям. Уже в ближайшее время получим результаты, в том числе и с привлечением наших европейских партнеров», — прогнозирует Порошенко.

Напомним, ранее Госфискальная служба Украины проинформировала, что в январе-июне 2017 года Украина экспортировала 8,4 тыс. тонн картофеля на сумму $2,3 млн. Так, 95% всего экспорта украинского картофеля в этом году купила Белоруссия, 2,6% — Молдова. В 2016 году в Белоруссия было продано 90,5% украинского картофеля. По данным Евразийской экономической комиссии, Украина занимает четвертое место в мире по производству картофеля, уступая лишь Китаю, Индии и России. В рейтинге ЕЭС Белоруссия с объемом производства 6,3 млн тонн занимает 10 место.