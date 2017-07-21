Ядерное топливо в ПАТЭС загрузят в Мурманске

Санкт-Петербург, , 16:40 — REGNUM Загрузка ядерного топлива в реакторы плавучего атомного энергоблока «Академик Ломоносов» и их пуск состоятся в Мурманске на базе «Росатомфлота» после того, как блок будет достроен и доставлен на базу без топлива на борту. Это связано с необходимостью преодоления объективных неопределенностей, существующих на этот счет в международном морском праве, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева.

Плавучий энергоблок войдет в состав плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), которая предназначена для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, в частности, для обеспечения надежного энергоснабжения Чукотки. Энергоблок строится на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Заказчик строительства концерн «Росэнергоатом» (электроэнергетический дивизион Росатома) планирует ввести его в эксплуатацию в порту Певек на Чукотке в декабре 2019 года.

В основу проекта положены проверенные в течение нескольких десятилетий технологии ледокольных ядерных реакторов. На энергоблоке установлены две реакторные установки КЛТ-40С мощностью по 35 МВт. Проект ПАТЭС разработан в соответствии с требованиями МАГАТЭ по безопасности, и с большим запасом прочности, который, по мнению специалистов, делает реакторы плавучего энергоблока неуязвимыми для цунами и других природных катаклизмов.

«Это уникальный проект и, в принципе, он почти готов. Уровень готовности можно определить в 95−96 процентов за исключением определенных технологических процедур», — прокомментировал Лихачев ход строительства энергоблока.

Глава Росатома пояснил, что из-за инновационности плавучей АЭС возникла неопределенность с применением к проекту плавучего атомного энергоблока разработанных в свое время положений морского права.

«Морское право «не успело» за нашими разработками, в нем отсутствует понятие «несамоходного плавучего ядерного объекта». Поэтому многие вопросы, которые задают нам наши соседи и партнеры по Балтийскому региону, юридически не могут быть решены», — сказал Лихачев.

«Поэтому, чтобы избежать двойной трактовки (правовых документов), «серых зон» в регулировании передвижения плавучего энергоблока от Санкт-Петербурга до Певека, мы решили провести загрузку топлива как можно ближе к объекту потребления. Загрузка произойдет в Мурманске, после окончания строительства (энергоблока). Одновременно в Мурманске пройдут комплексные швартовные испытания, которые полностью ответят на вопросы о 100-процентной безопасности плавучего блока», — пояснил глава Росатома.

Лихачев отметил, что база «Росатомфлота» в Мурманске обладает всей необходимой инфраструктурой, специалистами и компетенциями для загрузки ядерного топлива. И это решение оправданно также с экономической и технологической точек зрения и основывается на многолетнем опыте безопасной эксплуатации атомного ледокольного флота, добавил он.

«Саму транспортировку по Балтике, по Скандинавскому региону мы будем осуществлять без ядерного топлива на борту», — сказал генеральный директор Росатома. Лихачев отметил, что Росатом таким образом идет навстречу пожеланиям стран Балто-Скандинавского региона.

«Тем самым мы полностью снимаем существующую юридическую коллизию и действуем из принципа добрососедства с нашими партнерами», — подчеркнул Лихачев.

Он добавил, что на срок ввода в эксплуатацию плавучей атомной теплоэлектростанции и общую стоимость проекта принятое решение о месте пусковых операций не повлияет.

«Мы исходим из того, что выдача энергии начнется в конце 2019 года», — сказал Лихачев.

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