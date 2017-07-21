Латвийские банки оштрафованы за сделки в обход санкций против КНДР

Рига, , 16:36 — REGNUM Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) оштрафовала латвийские банки Norvik banka и Rietumu banka на 2,89 млн евро за работу с клиентами, которые пытались обойти международные санкции против Северной Кореи, сообщает LETA. Общая сумма штрафа составила 2,9 млн евро, Norvik banka оштрафован на 1,3 млн евро, Rietumu banka — на 1,6 млн евро.

КРФК в сотрудничестве с Федеральным бюро расследований США в ходе целевой проверки констатировали, что оба латвийских банка не соблюдали требования нормативных актов в сфере предотвращения финансирования терроризма и использования незаконно полученных средств (NILLTFN). Нарушения связаны с исследованием клиентов, которое включает в себя надзор за сделками и получение недостаточной информации об указанных клиентами истинных выгодополучателях и осуществленных сделках.

Отдельные клиенты Norvik banka (в 2013—2014 гг.) и Rietumu banka (в 2009—2015 гг.), используя зарегистрированные в офшорных зонах фирмы и сложные цепочки сделок, со своих счетов осуществляли денежные переводы, чтобы обойти международные санкции против Северной Кореи.

В КРФК подчеркивают, что банки сотрудничали с ведомством и признали недочеты. КРФК заключила с банками административные договоры, которые позволяют наиболее эффективно обеспечить выполнение необходимых мероприятий. Заключенные соглашения подразумевают, что банки заплатят в госбюджет 2,89 млн евро.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в июне 2017 года КРФК оштрафовала три латвийских банка Regionala investiciju banka, Baltikums Bank и Privatbank на общую сумму 641 514 евро за то, что отдельные их клиенты, используя зарегистрированные на оффшорных территориях предприятия и сложные схемы сделок, осуществляли перечисления в обход международных санкций против Северной Кореи.

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