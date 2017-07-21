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Архангельские перевозчики винят власти в бизнес-неудачах

Экономика

«Ассоциация автотранспортников» Архангельска просит бизнес-омбудсмена пресечь нарушения их законных прав

Архангельск, 21 июля 2017, 16:33 — REGNUM  Представители малого и среднего бизнеса, работающие на автобусных маршрутах в Архангельске, обратились к региональному бизнес-омбудсмену Ивану Кулявцеву. По словам предпринимателей, их права на ведение законной деятельности систематически нарушаются.

Транспортные бизнесмены считают, что действия местных властей ограничивают свободу ведения бизнеса в сфере пассажирских автобусных перевозок.

Сюда «Ассоциация транспортников» относит незаконное изменение маршрутной сети, включая отмену маршрутов по которым заключены договоры; новые, противоречащие законодательству требования при проведении торгов на осуществление пассажирских перевозок; незаконное и немотивированное изменение сроков заключения муниципальных контрактов; неправомерное принуждение предпринимателей к оснащению автобусов терминалами оплаты проезда; установление комиссионного вознаграждения за организацию перевозки льготников, а также отсутствие единой методики расчета тарифа на пассажирские автобусные перевозки.

В итоге, отмечают авторы обращения, возникает риск ликвидации предприятий и прекращения деятельности предпринимателей, а значит, под угрозой оказывается не только система транспортного обслуживания населения Архангельска, но и рост безработицы и сокращение налоговых выплат в бюджет города.

«Ассоциация автотранспортников готова представить все необходимые документы, подтверждающие содержащиеся в письме утверждения», — говорится в письме, направленном Ивану Кулявцеву. Перевозчики просят бизнес-омбудсмена дать оценку приведенным фактам и пресечь последующие нарушения.

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, уполномоченный по защите прав предпринимателей уже обратился в Архангельскую городскую Думу и администрацию с предложением провести ближайшее время депутатские слушания по вопросам организации работы пассажирского транспорта с участием всех заинтересованных сторон.

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Малый бизнес