Архангельские перевозчики винят власти в бизнес-неудачах

Архангельск, , 16:33 — REGNUM Представители малого и среднего бизнеса, работающие на автобусных маршрутах в Архангельске, обратились к региональному бизнес-омбудсмену Ивану Кулявцеву. По словам предпринимателей, их права на ведение законной деятельности систематически нарушаются.

Транспортные бизнесмены считают, что действия местных властей ограничивают свободу ведения бизнеса в сфере пассажирских автобусных перевозок.

Сюда «Ассоциация транспортников» относит незаконное изменение маршрутной сети, включая отмену маршрутов по которым заключены договоры; новые, противоречащие законодательству требования при проведении торгов на осуществление пассажирских перевозок; незаконное и немотивированное изменение сроков заключения муниципальных контрактов; неправомерное принуждение предпринимателей к оснащению автобусов терминалами оплаты проезда; установление комиссионного вознаграждения за организацию перевозки льготников, а также отсутствие единой методики расчета тарифа на пассажирские автобусные перевозки.

В итоге, отмечают авторы обращения, возникает риск ликвидации предприятий и прекращения деятельности предпринимателей, а значит, под угрозой оказывается не только система транспортного обслуживания населения Архангельска, но и рост безработицы и сокращение налоговых выплат в бюджет города.

«Ассоциация автотранспортников готова представить все необходимые документы, подтверждающие содержащиеся в письме утверждения», — говорится в письме, направленном Ивану Кулявцеву. Перевозчики просят бизнес-омбудсмена дать оценку приведенным фактам и пресечь последующие нарушения.

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, уполномоченный по защите прав предпринимателей уже обратился в Архангельскую городскую Думу и администрацию с предложением провести ближайшее время депутатские слушания по вопросам организации работы пассажирского транспорта с участием всех заинтересованных сторон.