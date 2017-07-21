Орловские мечтатели: статистика, чтобы было приятно

Орел, , 15:39 — REGNUM Правительство Орловской области отчиталось о росте «ряда основных экономических и социальных показателей». В релизе пресс-службы облправительства приведены положительные показатели, но там предпочли не заметить цифры, свидетельствующие, что в экономике региона все совсем небезоблачно.

в июне индекс промышленного производства вырос на 0,9% по сравнению с маем 2017 года. ИПП в обрабатывающих производствах за месяц увеличился на 2,2%. ИПП в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов по итогам полугодия составил 123,4% к январю-июню 2016 года

Так, приводит данные пресс-служба облправительства, «».

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Между тем, согласно данным Орелстата, положительный индекс промпроизводства был зафиксирован лишь в июне. А если брать все первое полугодие, то этот показатель снизился на 1%. Добыча полезных ископаемых просела почти на 12%, ИПП в обрабатывающих производствах также снизился, на 5,6%. Рост, на 0,5%, за полгода был зафиксирован в сфере электроснабжения. Значительный рост — более 23% — действительно произошел в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, но в июне по сравнению с маем упал на 7,2%. Сокращение за полгода зафиксировано и по объему отгруженных товаров в обрабатывающих производствах — на 5,2%.

«Производство скота и птицы на убой в живом весе в минувшем месяце достигло 108,9% к июню 2016 года. По полугодию эти значения равны 119,7% к аналогичному периоду 2016 года. Молока в июне было произведено 116,2% к маю 2017 года, яиц — 108%», — говорится в релизе областного правительства.

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Но при этом в пресс-релизе не упомянули, что за первое полугодие этого года по сравнению с январем — июнем прошлого индекс производства в АПК сократился на 5,6%. Производство мяса за полугодие действительно значительно выросло, но за июнь по сравнению с предыдущим месяцем — сократилось на 20,3%. Производство молока в июне выросло, но в целом за полугодие сократилось на 4,6%. На 2,1% сократилось в первом полугодии производство яиц.

Вырос и объем работ по строительству — на 8,4%. При этом вводе в действие жилых домов в регионе за первые полгода 2017-го сократился на 8,6%.

Сокращение в первом полугодии специалисты Орелстата зафиксировали также в обороте розничной торговли (99,6% к первому полугодию 2016-го), оборот общественного питания (96,9%). Зато почти на 5% вырос объем предоставляемых услуг населению.

На 21% сократилась прибыль крупных и средних организаций в первом полугодии 2017-го, в то же время убыток вырос почти на 10%.

Средняя зарплата в регионе в июне составила 24 тыс. 952,5 рублей. Орелстат констатирует рост заработной платы в мае на 4,3%. Среднедушевые доходы по области в январе-мае составили 22 тыс. 045 рублей. По данным на 1 июля долги по зарплате в регионе составляли более 74,8 млн рублей перед 568 жителями.

О серьезной ситуации в сфере выплаты зарплаты в регионе говорилось накануне, 20 июля, и на заседании коллегии областной прокуратуры. Как отмечалось, в первом полугодии 2017 года в сфере исполнения законодательства об оплате труда прокурорами внесено около 160 актов реагирования, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 86 лиц, судами удовлетворено свыше 600 исков прокуроров на сумму более 25 млн руб., по материалам прокурорских проверок возбуждено восемь уголовных дел, после принятия мер прокурорского реагирования погашена задолженность по заработной плате на сумму свыше 10 млн руб.

В числе самых болевых точек региона, в частности — ситуация на заводе «Дормаш». Проблемы с выплатой зарплаты здесь наблюдаются еще с 2015 года. И с того же времени власти сообщают, что ситуация вот-вот разрешится, и что все меры для этого принимаются. В последний раз эта тема поднималась на встрече губернатора Вадима Потомского с президентом Владимиром Путиным.

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«Вопрос вывода из кризиса завода сегодня решается в тесном взаимодействии с Министерством промышленности и торговли РФ. Вадим Потомский обратил внимание на особую значимость этой темы, поскольку предприятие способно производить высококлассную технику для строительства дорог, которая будет востребована не только в Орловской области, но и в Российской Федерации в целом», — сообщалось по итогам встречи в релизе пресс-службы облправительства.