Перспективы цен на топливо в России: плюс 8% до конца года

Москва, , 15:30 — REGNUM Вчера, 20 июля, Росстат опубликовал статистику по объему производства нефтепродуктов и изменению цены на них. Данные охватывают период прошлой недели.

Цены на бензин и дизельное топливо продемонстрировали сдержанный рост. Изменение цены на разные виды топлива зафиксировано в рамках 0,1 — 0,2%. И это действительно не так существенно, как в первый месяц лета, к примеру. Тогда цены на бензин и дизель выросли сразу на несколько процентов.

По данным Федеральной службы государственной статистики, самый высокий скачок цены на топливо зафиксирован в Чите и Самаре — это 0,8% и 0,6% соответственно. Снижением цены отметились Пермь, Смоленск, Рязань и Владимир — от 0,1 до 0,2%.

Первая пятерка городов с самой высокой ценой на бензин АИ-95 выглядит следующим образом:

Анадырь — 56 рублей.

Якутск — 49,97 рублей.

Петропавловск-Камчатский — 47,31 рублей.

Южно-Сахалинск — 45,94 рублей.

Симферополь — 44,64 рублей.

Чуть не «дотянул» до попадания в рейтинг и Севастополь, заняв шестое место с ценой 42,32 рубля за литр девяносто пятого бензина.

На АЗС в Москве бензин марки АИ-92 (АИ-93) можно было приобрести по цене от 36,10 до 38,55 рубля за литр, марки АИ-95 и выше — от 39,20 до 42,80 рубля. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 (АИ-93) стоил от 35,50 до 37,84 рубля, марки АИ-95 и выше — от 39,10 до 41,34 рубля за литр.

Добавим, что ростом цены на прошедшей неделе отметилось и дизельное топливо, которое демонстрировало снижение весной 2017 года. В среднем рост составил 0,2%. Цены в России на этот вид топлива демонстрируют большой разрыв от 30,06 рублей (Назрань) до 51,50 рублей (Анадырь).

Весенне снижение на дизель обусловлено переходом транспорта с зимнего на летний вид «солярки», которая стоит меньше.

О причинах изменения цен на топливо и перспективы ближайшего времени — комментарий генерального директора компании «MultiGO» Владимира Короткова:

«Если опираться на текущее состояние рыка, статистику за последние 5 лет и отсутствие роста отпускных цен, то подобная динамика изменения цены сохранится на текущем уровне. Ожидаемый рост цен к концу 2017 года составит 8−9% по сравнению с началом года, при этом основное повышение цен уже пришлось на первую половину года».

Объясняет эксперт и традиционно высокие цены на бензин в городах составленного рейтинга, приводя в качестве примера Чукотку:

«Высокие цены в Чукотском автономном округе обусловлены высокой стоимостью доставки, так как основные поставки топлива на Чукотку идут по Северному морскому пути из Мурманска, и сезонностью завоза только в период навигации, который имеет ограниченное время в году измеряемое месяцами».

Добавим, что на стабильные цены в некоторых регионах РФ влияет и количество нефтеперерабатывающих заводов в округе. В данном случае на логистику топлива тратится меньше средств, а в случае остановки одного из предприятий или уменьшения объемов производства, его «подстраховывают» другие НПЗ региона.

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