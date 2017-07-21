Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM, , 14:56 — REGNUM

Приватизация

Аналитик ИК Concorde Capital Александр Паращий в интервью «Деловой столице» говорит о необходимости продавать предприятия, которые правительство Гройсмана отнесло в разряд стратегических — «Энергоатом», «Укрзализниця», «Укрпочта».

"Можно говорить о приватизации «Укрзализници». Я не вижу, почему эта компания остаётся в государственных руках. Очевидно, что её нужно реструктуризировать. Не вижу оснований оставлять в государственных руках тот же «Энергоатом». Есть опыт европейских стран — в частных руках функционирует атомная генерация во Франции, Германии, Чехии. Очевидно, что там будет оставаться госнадзор и контроль, потому что это стратегические объекты, связанные с большим риском», — отмечает специалист.

Законопроект, в котором эти предприятия выделены в качестве стратегических, уже готов и вот-вот будет передан в Верховную раду, сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк. Однако рассматривать его депутаты будут уже осенью — 14 июля украинский парламент ушёл на каникулы.

Вдогонку новому закону о приватизации в парламент был внесён закон, которым предлагается исключить из перечня активов, не подлежащих приватизации, почти 400 объектов. По всей видимости, с них и начнётся распродажа после принятия нового приватизационного закона. Наиболее заметными активами из этих 400 являются предприятия спиртовой отрасли.

До тех пор, пока до рассмотрения законопроектов дойдёт дело, перечень неприкосновенных предприятий сильно изменится. Как уже отмечалось, министр инфраструктуры Владимир Омелян добавил в него 5 портов, а премьер-министр Владимир Гройсман это предложение поддержал. Теперь же правительство опомнилось и добавило в перечень стратегических «Магистральные газопроводы Украины» — госкомпанию, выделяемую из структуры «Нафтогаза Украины» для соблюдения условий т. н. третьего энергопакета ЕС.

Что же касается аэропортов, то министр инфраструктуры не считает необходимым оставлять их в государственной собственности. Его аргумент — избавить бюджет от крупных расходов на содержание и ремонт инфраструктуры аэропортов. «На Украине есть сегодня только две взлётные полосы, где можно безопасно отправлять самолеты, все остальное нужно ремонтировать. В частности это взлётно-посадочные полосы в регионах. Таких полос в регионе не более десяти. То есть остро стоит вопрос авиационной безопасности. Нам на ремонт полос нужно 300 миллиардов гривен», — приводит его слова корреспондент «Голос.UA».

Валюта

Доллар на Украине всё-таки решил «прогуляться» ниже 26 грн. Ещё 12 июля он преодолел эту отметку и с тех пор возвращался лишь на 1 день. По состоянию на 19 июля официальный курс составлял 25,94 грн./долл. (-0,12 грн. к 7 июля). Евро продолжает уверенно дорожать — 29,92 грн. (+0,26 грн.). Российский рубль немного отыграл падение последних двух недель — 0,437 грн. (+0,005 грн.).

Покупка и продажа на межбанке по прежнему держатся строго около официального курса: 25,94−25,96 грн./долл. (-0,11 грн.). Неофициальный курс уже давно стоит ниже 26 грн., поэтому его коррекция минимальна: 25,9−25,92 грн./долл. (-0,02 грн.).

Таким образом, отказ МВФ выдавать очередной транш быстро забылся и после небольшого курсового всплеска рынок вернулся к прежнему состоянию. Выбивается тут разве что поведение дорожающего евро, однако это общемировая тенденция.

«НБУ подтвердил свою приверженность режиму плавающего обменного курса, подтвердив, что денежно-кредитная политика не будет направлена на достижение определенного уровня или диапазона обменного курса. По мере совершенствования валютного рынка НБУ планирует постепенно уменьшать свое присутствие на нем, снижать частоту валютных интервенций и ослаблять меры административного регулирования. На текущей неделе мы ожидаем продолжения стабилизации курса доллара и не предполагаем его существенных колебаний. Официальный курс доллара и его стоимость на межбанке останутся вблизи 26,0 грн., а наличный доллар в банках будет котироваться около 25,8/26,1 грн.», — делает вывод старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб в комментарии для издания «Сегодня».

Экономист Александр Охрименко высказался по поводу принятой бюджетной резолюции, где правительство расписало ожидаемые курсы на ближайшие годы: «Этот прогноз очень приблизителен. Думаю, никто в Кабмине серьезные расчеты не делал. Чтобы прогноз был точным нужно использовать много параметров. Например, рассчитать монетарные показатели: указать, какой будет денежная масса, спрогнозировать, каким будет сальдо внешней торговли, учесть базу сравнения. Думаю, что показатели сделали для отчетности перед МВФ — просто подогнали под то, чего там ожидают. К тому же, когда составляют долларовые прогнозы, обычно используют коридор цифр — от и до, а тут мы видим абстрактную цифру. На Украине ситуация сейчас настолько сложно прогнозируемая, что через три года курс может быть и 25 грн., и 45. Так что вряд ли бизнесменам стоит ориентироваться на данные Кабмина», — такую оценку эксперт дал корреспонденту АиФ-Украина. Напомним, в следующем году правительство прогнозирует, что доллар вернётся к 27 грн., в 2019 — резко подорожает до 30,5 грн. и к 2020 плавно девальвирует к 31 грн.

Причины такой резкой девальвации в сравнении с нынешним укреплением гривны на фоне благоприятной ситуации во внешней торговле поясняет экономист Виктор Скаршевский. Он напоминает, что в ближайшие годы Украине будет необходимо возвращать порядка 32 млрд долл. Это в несколько раз превышает текущие чистые золотовалютные резервы и сравнимо с экспортными поступлениями за весь прошлый год. «Поэтому на протяжении ближайших трех лет страну ждет либо реструктуризация, либо дефолт», — говорит он корреспонденту «Голос.UA».

Как напоминает аналитик ИК Concorde Capital Александр Паращий, 2019 год не только пиковый по выплатам, это ещё и год президентских выборов. С одной стороны, допустить дефолт — означает эти выборы проиграть. С другой — перед выборами любая украинская власть так или иначе умасливает население, а это расходы или уменьшение доходов бюджета.

Спичрайтеры подложили свинью президенту Украины Петру Порошенко. Выступая во время открытия завода «Гуалапак Украина» в Сумах, Порошенко похвастался тем, что в экономику Украины инвестирует «агрессор». Дословно это звучало так: «У нас сегодня уже рост прямых иностранных инвестиций более чем на полмиллиарда долларов. А общая цифра превышает уже 4 миллиарда в прошлом году. Хочу напомнить, что все это делается в условиях войны и агрессии против Украины». Сам Порошенко возможно не в курсе, как и те, кто готовил ему выступление, но ПИИ в прошлом году действительно выросли на 4 млрд долл. Только вот штука в том, что 2,6 млрд из них — инвестиции из РФ, в частности — докапитализация материнскими структурами (Сбербанком, ВТБ и прочими) своих дочерних банков. И пока что эти инвестиции даже превышают сумму траншей МВФ Украине в 2016—2017 гг. Кстати, МВФ постоянно что-то требует от Украины за свои кредиты, нужно наверное перенимать эту практику. Начать можно с требования соблюдать Минские соглашения по урегулированию в Донбассе.

МВФ

Фонд продолжает потакать Украине. Подтвердилась озвученная ранее в качестве предварительной информация о том, что прогресс по земельной реформе как условие продолжения кредитования Украины отложен до лучших времён. Уже всем понятно, что до сентября Киев ничего в этом направлении сделать не успеет.

Кроме того, Фонд не возражает против очередной отсрочки «большой приватизации». Это логично, учитывая, что новый закон о приватизации будет принят в лучшем случае к концу сентября и на продажу активов у правительства и Фонда госимущества останется 2−3 месяца. Вместе с тем, МВФ дали понять, что на пересмотр сроков пенсионной реформы они не пойдут. Требование осталось прежним: она должна вступить в силу не позднее начала 2018 года. Поэтому провожая депутатов на каникулы, Порошенко дал им своего рода напутствие: «Ожидаю, что уже в сентябре она [пенсионная реформа] будет принята с учетом всех пожеланий Верховной радой окончательно».

Ещё одно смягчение касается антикоррупционных судов. По плану они должны были начать работать уже в марте будущего года. И снова Украине повезло. «Мы соглашаемся на создание специальной антикоррупционной палаты в рамках суда. Мы даже не настаиваем на создании антикоррупционного суда, а как раз палаты. которая будет посвящена борьбе с коррупцией», — заявил президент Европейской комиссии Жан Клод Юнкер, находившийся в Киеве на саммите «Украина — ЕС». Впрочем, позже этому заявлению отдельные политики в ЕС очень удивились, так что как дело обстоит на самом деле — пока неясно. Возможно, Юнкер просто оговорился.

Сотрудник Института исследований внешней политики Мелинда Харринг в материале для Washington Post фактически говорит о том, что сотрудничество МВФ и Украины провалилось, просто стороны пока не решаются это признать. Она пишет о провале или пробуксовке всех основных реформ, о том, что никто из окружения экс-президента Украины Виктора Януковича не был привлечён к ответственности. Власти же, по её словам, гораздо более озабочены борьбой с оппозиционными политиками, которые могут составить Порошенко конкуренцию на ближайших (2019) выборах: городским головой Львова Андреем Садовым, экс-главой Одесской обладминистрации Михаилом Саакашвили, лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко.

Впрочем, смягчение требований фонда совсем не означает, что в МВФ смирились с тем, что украинская власть постоянно водит их за нос. Очень показательным выглядит примерное календарное совпадение заявлений «Так и быть, откладывайте приватизацию снова» и появление материала депутата-журналиста Сергея Лещенко, в котором он в частности называет главным виновником затягивания приватизации Петра Порошенко. «Я знаю, что французский гигант ENGIE хотел купить «Центрэнерго», но это желание быстро отбили с помощью министерства энергетики и Генпрокуратуры. Ведь «Центрэнерго» служит источником постоянного обогащения для президентского клана», — пишет Лещенко. При этом известно, что он — один из давних агентов влияния паневропейских и американских структур, заинтересованных во влиянии на политику Украины, а значит, вряд ли это простое совпадение. Фактически, от его имени Порошенко намекнули о том, что хорошо разбираются во внутренней украинской кухне и понимают, что происходящее — совсем не печальное стечение обстоятельств, а саботаж.

Что же касается причин внезапной уступчивости МВФ, то политолог Руслан Бортник толкует их следующим образом: «Главная задача МВФ на Украине — это сохранение стабильности, недопущение кризиса в том числе и политического. Скорее всего, украинскому руководству удалось доказать, что аграрная реформа приведет к социально-политическому кризису, и поэтому МВФ отступил от обязательства… Возможно, в конце года получим [транш], а возможно, не получим вообще. Сегодня МВФ не видит смысла кредитовать Украину. Ситуация и так политически и экономически стабильна. Конечно же, на уровне комы, однако Фонд это не интересует. Поэтому МВФ не видит смысла финансировать Украину и, соответственно, не имеет инструментов оказывать давление на украинское руководство для реализации реформ», — заявил эксперт для «Голос.UA».

2 JirkaF Бензин

Топливо

По состоянию на 21 июля за литр А-95 автомобилисты Украины платят в среднем 24,56 грн. (— 0,03 грн., +0,84 грн. с начала года), за литр А-92 — 23,82 грн. (-0,03, +0,76 грн. с начала года). А вот дизельное топливо просело ощутимо сильнее — 22,15 грн./л (-0,17, +0,82 грн. с начала года).

«Мы видим, что сейчас происходит снижение цен, я думаю оно будет продолжаться. Есть потенциал минимум 1 гривны на литре. Я думаю, что в том направлении и будет развиваться ситуация», — такой прогноз дал «24 каналу» директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

Впрочем, глава информационно-аналитического центра ForexClub на Украине Николай Ивченко предупреждает, что это краткосрочный прогноз. «Мы ожидаем, что к концу сентября цена на 1 литр бензина А-95 может повыситься на 2%, или до 25,4 грн. Главная причина подорожания — увеличение мировых цен на нефть. Ожидается, что нефть марки Brent подорожает до 55 долларов за баррель», — приводит мнение эксперта Domik.ua.

Тем не менее расходы на импорт растут. По данным Государственной фискальной службы, в январе-июне расходы нефтетрейдеров на приобретение топлива выросли на 35%, до 1,746 млрд долл. (+35% к аппг). При этом в натуральном объёме закупки выросли только на 5%, до 3,38 млн тонн. Почти 52% бензинов и дизтоплива поставила Украине соседняя Белоруссия, на втором и третьем местах — Россия (24%) и Литва (8,7%).

Со следующего года белорусское топливо может вырасти в цене — там собираются повысить акциз на 10%, из-за чего тонна бензина стандарта «Евро-5» может подорожать примерно на 15 долл., а тонна дизтоплива — примерно на 9.

Указанный стандарт топлива будет действовать на Украине до начала 2020 года — соответствующий закон не так давно подписал президент. Ранее «Евро-6» планировалось вводить уже в 2018 году, однако помешали этому сразу несколько причин, в т. ч. желание украинцев ввозить б/у автомобили из Европы (если бы сроки оставили прежними, ввоз авто выпущенных ранее 2016 года был бы возможен только до конца 2017 года). В свою очередь, вопрос импорта автомобилей с пробегом успел стать политическим: по различным оценкам от 600 тыс. до 1,7 млн человек на сегодня ввезли либо купили под заказ б/у автомобили в Европе. И власти опасаются потерять и поддержку перед выборами в 2019 году.

Растут и цены на автогаз. Впрочем тут, по словам президента Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Украины Леонида Косянчука, всё справедливо.

«Мы сейчас потребляем последствия того «наезда» СБУ на независимых газотрейдеров, когда рынок «поджимали» под «Глузко Интернешнл». А «Глузко Интернешнл» перестали завозить газ с РФ. По моим подсчетам, еще возможно неделя ‑ и цены начнут падать, когда начнут завозить нормальный ресурс. Возможно, не сразу, но как только увидим падение цен в оптовом сегменте, и как только «Глузко Интернешнл» возобновит поставки из РФ», — пояснил он в комментарии для информагентства UNN. С другой стороны, Геннадий Рябцев уточняет, что такие проблемы могут время от времени повторяться и в будущем: «…Сейчас около 80% импорта сжиженного нефтяного газа это поставки из РФ, а у нас сейчас сложные отношения, и поэтому СБУ время от времени «кошмарит» участников рынка, которые возят газ из РФ. Начинают говорить, что завозят из страны-агрессора, а нужно с другой и так далее… Но поставщики объясняют, что с РФ поставлять лучше, потому что дешевле и берут газ только у частных компаний».

Разное

Согласно данным Госстата, на Украине растёт негативное сальдо внешней торговли. За январь-май оно достигло уже 1,3 млрд долл. (0,745 млрд долл., за тот же период в 2016 году). При этом, как ранее сообщалось, украинский экспорт за 5 месяцев 2017 года вырос до 17,42 млрд долл. (+26% к аппг). Просто импорт растёт ещё более быстрыми темпами — 18,57 млрд долл. (+28,6%). Если тенденция сохранится, то к концу года разрыв между экспортом и импортом может превысить 3 млрд долл.

Разрыв между покупкой и продажей валюты населением продолжает увеличиваться. За I полугодие он достиг уже эквивалента 1,47 млрд долл., из которых 338 млрд долл. — в июне. Таким образом, темпы сдачи валюты несколько замедлились: в мае чистая продажа превысила эквивалент 400 млн долл.

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