В ДНР наблюдается рост сельскохозяйственной отрасли

Донецк, , 14:09 — REGNUM В Донецкой народной республике в этом году наблюдаются хорошие показатели в сельском хозяйстве, отрасль демонстрирует все лучшие и лучшие результаты. Об этом 21 июля ИА REGNUM сказали в министерстве агропромышленной политики и продовольствия.

Экспорт в этом году вырос на 30 процентов. Розничный товарооборот увеличился на 17, 5%.

В этом году общий объем пашни достиг 262 363 гектаров. При этом зерновыми и зернобобовыми занято 153 436,3 гектара. Из них на 95 332 гектарах были засеяны озимые культуры, которые дали неплохой урожай. 55 460 гектаров земли было отведено под технические культуры и 8402,6 гектара — под кормовые. Читайте также: В Донбассе продолжается уборка урожая

В отрасли постепенно увеличиваются и территории, на которых в этом году выращиваются овощи, в том числе помидоры и картофель. Они составили 591,9 гектара.

Примечательно, что до войны бывшая Донецкая область занимала одно из первых мест на Украине по объемам сельскохозяйственной продукции и опережала традиционно аграрные регионы.

Сегодня на территории ДНР еще есть резерв сельскохозяйственных угодий, часть которых находится близко в линии разграничения. Использование их невозможно из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ.