Более 100 китайских компаний вошли в список Fortune Global 500

Пекин, , 13:13 — REGNUM Согласно недавно опубликованному рейтингу Fortune Global 500, подготовленному известным деловым журналом Fortune, китайская энергетическая корпорация China State Grid и нефтегазовая Sinopec Corp заняли второе и третье место в мире в списке самых крупных компаний мира.

Неизменным лидером в списке остается американский торговый гигант Wal-Mart. По итогам прошлого года прибыль China State Grid составила $315 млрд, доход Sinopec Corp превысил $268 млрд, пишет «Синьхуа».

В престижный рейтинг также вошли еще 113 китайских компаний. Впервые в список вошли китайские Anbang Insurance Group, Alibaba, Tencent и Country Garden. Большинство китайских компаний, оказавшихся в рейтинге, связаны с энергетикой, финансами и интернет-бизнесом.

Fortune Global 500 — рейтинг 500 крупнейших мировых компаний, критерием составления которого служит выручка компании. Список составляется и публикуется ежегодно журналом Fortune.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, интернет-пользователи из КНР активно обсуждают недавно опубликованный рейтинг 10 крупнейших производителей легковых автомобилей. В десятку вошли сразу 2 автоконцерна из Китая, что подтверждает укрепление позиций КНР в сфере производства авто.

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