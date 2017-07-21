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Пензенские власти выделили на учебники дополнительно 5 млн рублей

Экономика

Средства выделены в рамках государственной программы развития образования в Пензенской области на 2013-2020 годы

Пенза, 21 июля 2017, 12:12 — REGNUM  Дополнительно на приобретение учебников в Пензенском регионе выделено 5 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, около 2 млн рублей предусмотрено на закупку для новой школы в микрорайоне «Спутник» в Пензе, около 3 млн рублей — на приобретение учебников иностранного языка для 5−6 классов для образовательных учреждений с обязательным изучением второго иностранного языка.

Как ранее сообщалось, общая сумма средств из бюджета Пензенской области, направленных на приобретение книг для школы, превысила 56 млн рублей. Уже закуплено порядка 148 тыс. учебников. Они поступят в школы до 20 августа 2017 года.

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