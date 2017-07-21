Треть коммунальных объектов Хабаровского края готова к зиме

Хабаровск, , 12:21 — REGNUM Подготовка к предстоящему отопительному сезону в Хабаровском крае набирает обороты. На сегодняшний день к зиме готовы 38% коммунальных объектов, а северный завоз выполнен более чем на 50%, передает корреспондент ИА REGNUM.

В муниципалитетах региона к зиме готовы 77 котельных, капитально отремонтированы 42 дизель-генератора, 281 трансформаторная подстанция. Коммунальщики привели в порядок 154,2 км линий электропередач, 6,3 км водопровода, 2,3 км канализационных труб.

Особое внимание уделяют промывке сетей. На сегодняшний день промыто почти 538 км тепловых сетей и 220 км водовода, 292 км канализационных труб.

Также продолжается централизованный завоз топлива в отдаленные северные районы с ограниченным сроком навигации. Туда уже доставлено более 50% необходимого для безбедной зимовки угля и более трети запаса нефтепродуктов.

По данным регионального министерства ЖКХ, для прохождения отопительного сезона северянам необходимо 20,1 тыс. тонны угля и 24 тыс. тонн нефтепродуктов.

В настоящее время твердое топливо почти полностью накоплено в Тугуро-Чумиканском, Аяно-Майском, Николаевском, имени Полины Осипенко и Ульчском районах. Также в этих муниципальных образованиях созданы 100% резерва моторного масла. Остается вовремя восполнить потребности по дизтопливу.

«Первым из районов, куда доставят все топливо, станет Ульчский. Последними, как показывает многолетняя практика, будут Тугуро-Чумиканский и Охотский районы. В эти две территории топливо идет по морю, поэтому там, как всегда, все решает погода», — уточнили в министерстве ЖКХ Хабаровского края.

Полностью северный завоз должен быть завершен до середины октября. Пока опасений по поводу нарушения графика нет.

Как сообщало ИА REGNUM, жители двух отдаленных сел в Хабаровском крае уже предстоящей зимой смогут отапливаться с помощью газа. Осенью в Георгиевке и Могилевке появятся новые газовые котельные. В настоящее время в Хабаровском крае газифицировано 26 населенных пунктов. Голубое топливо потребляют 56 промышленных предприятий и 94 объекта ЖКХ.